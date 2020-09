Fra venstre er det Julius (Morten Lind), Joe Ibrahim fra Café og Ristorante Valencia og Alfred (Karsten Sabransky med den tidlige julegave til Sorø: Et show med Thomas Eje. Foto: Thomas Olsen

Nyt show: Ejes veje fører alligevel til Sorø

Sorø-nisserna Alfred og Julius i skikkelse af Karsten Sabransky og Morten Lind har igen været på spil. De to har sammen Alfred og Julius' Kulturfond, og fonden har fået krøllet virkeligheden en anelse, så det nok er muligt, at alle veje ikke fører til Thomas Eje. Til gengæld fører Thomas Ejes veje til Sorø, og det sker nærmere betegnet lørdag den 26. september klokken 19.00.

Koncerten med multikunstneren finder sted på Store Plads på Sorø Akademi, og da koncerten er sponsoreret af kulturfonden, kan billetter afhentes efter først-til-mølle-princippet i Café og Ristorante Valencia og Hos Olsen på Torvet, på Sorø Avis i Absalonsgade og hos Café Tre Konger i Østergade. Der udleveres op til fire billetter per person.

- Alfred og Julius bliver tændt, når der er noget, der ikke kan lade sig gøre. Det kunne Thomas Eje-showet ikke i første omgang. Så er det ekstra spændende at få det til at ske nu alligevel, siger Julius alias Morten Lind, der sammen med Alfred på den måde giver byen en tidlig julegave.

- Koncerten er blevet til i et fint samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Kommune. På show-dagen får vi også opstillet et telt på Torvet, så der også der kan laves et festligt arrangement i tilknytning til showet.