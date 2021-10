Se billedserie Sorø Kommune har købt kommunens gadebelysning tilbage af Andel Holding A/S. Foto: Mik Foto: Mik

Nyt retsopgør om gadelygter kan være på vej

Sorø - 21. oktober 2021 kl. 14:28 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Gadelygterne i Dianalund, Stenlille, Sorø og resten af kommunen er mere værd end de 35 millioner kroner, som Sorø Kommune allerede har betalt til Andel Holding A/S for at købe dem tilbage. Det har Østre Landsret netop afgjort.

Derfor skal Sorø Kommune betale 16,7 millioner kroner ekstra for lygterne og en million kroner i sagsomkostninger, altså tilsammen 17,7 millioner kroner, til Andel Holding A/S. Sådan lyder det i dommen fra landsretten. Pengene skal betales inden 14 dage. Sorø Kommune tager pengene fra kommunekassen.

Mens dommen ærgrer borgmester Gert Jørgensen (K), så er der mere tilfredshed hos Henrik Wej Petersen. Han er administrerende direktør i Seas-NVE Udelys, som har varetaget opgaven med at drifte og vedligeholde gadebelysningen.

- Vi er glade for, at Østre Landsret er enige med os i, at aftalen fra 2016 er gældende og skal efterleves, udtaler han i et skriftligt svar.

Overvejer nyt opgør Men det er ikke sikkert, at landsretsdommen er sidste punktum i sagen.

Gert Jørgensen oplyser, at kommunen nu vil gennemgå dommen sammen med sine rådgivere. Og at der skal tages stilling til, om man vil søge Procesbevillingsnævnet om muligheden for at bringe sagen op i næste instans.

- Vi skal gennemgå dommens præmisser og vurdere, om vi bør søge om at få sagen behandlet i Højesteret, siger han.

De folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen kan forvente, at de nu bliver inddraget i sagen.

- Kommunalbestyrelsen skal afgøre, om vi skal forsøge at anke dommen. Vi arbejder på, om vi kan holde et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen, siger Gert Jørgensen.

Han vil ikke kommentere på, hvad hans egen holdning til ankespørgsmålet er. Politikerne har 14 dage til at beslutte sig for, om Sorø Kommune skal forsøge at anke sagen.

Færre pulje-penge Landsrettens dom er en omstødelse af den første dom fra byretten i Næstved, hvor Sorø Kommune ellers fik medhold.

De 16,7 millioner kroner har der været kæmpet om, siden de første 35 millioner blev betalt ved udgangen af maj 2018.

I Sorø Kommune kommende budget er der allerede taget højde for, at man kunne risikere at tabe sagen mod Andel Holding A/S. Det var dog allerede bestemt, at de pengene skulle bruges på fortov, cykelstier og padelbaner, hvis kommunen vandt over Andel Holding A/S.

- Jeg er glad for, at vi reserverede penge i vores budget, så vi ikke skal ændre på budgettet. Desværre betyder det, at der ikke kommer ekstra penge til projekterne. Der er afsat et tilskud til projekterne i budgettet, men de bliver ikke løftet yderligere. Vi ville gerne have sat ekstra skub på, siger borgmester Gert Jørgensen.