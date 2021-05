I arrangementet »Stafet for Livet« i Sorø er der fokus på kræft - og på livet. Det nye forskningsprojekt, som Sorø Kommune deltager i, handler om livskvaliteten for socialt udsatte med kræft. Billedet er fra 2018. Foto: Kenn Thomsen

Nyt projekt skal knække social ulighed i kræft

Formålet med projektet er at øge mulighederne for at højne livskvaliteten hos socialt udsatte borgere i forbindelse med et kræftforløb.