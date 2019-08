Se billedserie Peter Machholdt (tv.) og Martin Blond står bag en henvendelse til Miljøstyrelsen. De ønsker mallen sat ud i Sorø Sø igen. Man mener i øvrigt, at en malle kan blive op til 100 år gammel. Foto: Anders Ole Olsen

Nyt projekt i gang: Lystfiskere vil igen sætte mallen ud i Sorø søerne

Sorø - 03. august 2019

Sorø Lystfiskerforening og Danske Mallefiskere har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at sætte et projekt til 1,5 mio. kr. i værk. Pengene søges i Fiskeplejemidlerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Står det til Sorø Lystfiskerforening og foreningen Danske Mallefiskere, kan man i overskuelig fremtid atter fiske efter maller i Sorø søerne. De to foreninger har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse, og det er sket, efter at Jens Bursell, der bl.a. er kendt fra magasinet Fisk & Fri, har fået tilført mallen til listen over de hjemmehørende arter i de danske søer. I hvert fald i de sjællandske.

- Forskellige udgravninger fra stenalderen har vist, at der levede maller i søerne på den tid, fortæller Martin Blond og Peter Machholdt, næstformand og formand for Sorø Lystfiskerforening.

- Derfor er der begrundet håb om, at vi kan få tilladelse. Antallet af maller skal vi aftale med styrelsen, og tanken er at tilføre maller fra svenske søer, fordi det er det, der ligger tættest på den tilværelse, de kommer til at føre i Sorø søerne.

Det er meningen, at mallen skal brede sig fra Sorø Sø via Pedersborg Sø og Tuelsø til Suså-systemet - og dermed eksempelvis også til Tystrup-Bavelse Sø. Men det kommer til at tage år.

- Mallen er en stor rovfisk, der kan rydde pænt op i søerne. For selv om vandkvaliteten i søerne omkring Sorø er god, kan den blive bedre endnu. Vi har stadig for mange skidtfisk, siger Martin Blond.

- Man siger, at mallen kan blive op til fire meter lang, men det tvivler jeg på. I så fald vil den veje omkring 500 kg. Jeg har selv fanget maller i Ebro-floden i Spanien. Den største var 2,38 meter med en vægt på ca. 100 kg. Men i den spanske flod er der ideelle eksistensvilkår for mallen, der f.eks. godt kan lide varme. I Danmark vil jeg tro, at de største maller kan blive omkring 1,20 meter og komme til at veje ca. 50 kg.

- Mallen vil ikke bare skabe en bedre balance i søerne, fortsætter Peter Machholdt.

- Også set ud fra et sportsfisker-synspunkt kunne det være rigtig spændende, hvis vi kunne tilbyde malle-fiskeri i de lokale søer. Den største fisk, der er fanget her i nyere tid, er en karpe på 21 kg.

Peter Machholdt og Martin Blond er enige om, at de biomanipulationer, biologer har forsøgt i danske søer især i form af at sætte gedder ud for at holde bestanden af skidtfisk nede, i store træk er slået fejl. Der skal jævnligt sættes store mængder gedde-yngel ud, men effekten er lille, og generelt set er det sådan, at efter fem års tid er søerne tilbage i den samme tilstand som fra start.

Forsøget i Sorø skal - hvis det sættes i værk - naturligvis følges nøje. De lokale lystfiskere tror ikke, at der vil opstå problemer i forhold til, at mallen rydder for godt op i fiskebestanden, men der skal selvfølgelig holdes øje med det.

Mallen er uddød i de almindelige søer, men der kan fiskes efter maler i nogle put-and-take søer.

Fanget i 1799

Sorø Sø er netop den sidste sø i Danmark, hvor der er fanget en malle fra en naturlig bestand. Det skete i 1799, og mallen vejede 18 kg. I 1881 forsøgte man at sætte maller ud i søen, men de blev hurtigt fanget igen.

Faktisk går der rygter om, at der fortsat findes et mindre antal maller i søen.

- Vi har aldrig set dem, men jeg har da oplevet et blive trukket i båden af »et-eller-andet« i søen, så man ved jo aldrig, siger Peter Machholdt med et smil.

Myten om mallen har dog alle dage levet. Installatør Otto M. Petersen fra Brøndby Strand hævdede i 1963, at han i 1922-23 fandt en død malle på ca. 1,2 m i sivene nogle hundrede meter sydøst for Parnas, men ingen har kunnet bekræfte det. Petersen stod også bag historien om, at nogle unge gutter fra Sydfyn havde fanget hele to maller i søen, men blot spiste dem, fordi de ikke vidste, at mallen er speciel. Det skal lige tilføjes, at mallen ikke er den mest oplagte spisefisk.

I 1964 forsøgte et københavnsk medlem af lysfiskerforening på et pressemøde at overbevise alle om, at den malle, han stod med på ca. en meters længde, var fanget i Sorø Sø - men han måtte senere indrømme, at den var taget i en svensk sø.

Den lokalt berømte lystfisker 'Festival-Frandsen' var også på spil i 60'erne. Han satte en malle fra en svensk sø ud i Sorø, men den gik to dage efter i erhvervsfiskerens net. I 1969 fandt nogle elever fra Sorø Akademi en død malle ved bredden i Sorø Sø. Festival-Frandsen hævdede hårdnakket, at det kendte han intet til.

I 1963 lavede Sorø Turistforening et scoop. Myten om mallen førte til, at foreningen arrangerede en malle-konkurrence på den isbelagte sø, hvor foreningen fik boret 200 huller i den 40 cm tykke is. Der blev indsat særtog fra København, og omkring 130 lystfiskere deltog i konkurrencen, der blev vundet af garagemester H. Froberg - med en aborre på 475 gram!

Det i sig selv var naturligvis ikke bevis på, at der ikke fandtes maller i søen.

- Men det er til gengæld bevis på, at de ikke vidste noget om mallefiskeri, konstaterer Martin Blond.

- Malen går nemlig nærmest i hi om vinteren, så der kan den slet ikke fanges.

Miljøstyrelsen kan ikke sige noget om, hvornår lystfiskerne kan forvente svar