Nyt navn med lokal forankring

- Det er vigtigt for både forældre og medarbejdere, at det nye navn sætter institutionen på landkortet og viser tilhørsforholdet til lokalområdet. Der er rigtig mange gode kræfter i området, som vi glæder os til at samarbejde med til gavn for både institutionen og lokalsamfundet, siger områdeleder Johanna Jonsdottir.