Nyt friluftsprojekt i gave til naturstien

- Vi er glade for det er lykkedes at skabe et nyt projekt, hvor Fodsporet gør nytte i et større geografisk perspektiv. Sammen med kommunerne bliver der nu langt flere muligheder for at udfolde friluftslivet, siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.