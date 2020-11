Danske unge er blandt de europæiske unge, der drikker mest. Et nyt projekt vil tage kampen op mod rusmidlerne, og Sorø Kommune er en af pilot-kommunerne.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt forsøg på at få unge væk fra stoffer og flaske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt forsøg på at få unge væk fra stoffer og flaske

Sorø Kommune er sammen med fire andre kommuner, Sundhedsstyrelsen og TrygFonden med i fire-årigt pilotprojekt.

Sorø - 25. november 2020 kl. 20:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Hvordan kan kommuner være med til at fremme et godt ungdomsliv uden alkohol og stoffer.

Det skal Sorø Kommune være med til at finde svaret på.

Sammen med fire andre kommuner - Aalborg, Silkeborg, Odder og Gentofte - skal Sorø Kommune i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden prøve at finde frem til en arbejdsmodel, der kan have en effekt.

Det sker i et fireårigt pilotprojekt, som tager stærk inspiration fra Island, der har haft held til at knække alkoholkurven blandt landets unge. Over de seneste 20 år er Islands unge gået fra at have Europas højeste alkohol-forbrug til nu at have det laveste.

De vigtige voksne Det danske projekt har fået navnet »Fælles om Ungelivet«, og målet er at gøre Island kunsten efter. For i dag ligger danske unge allerhøjest på listen over Europas unge, når det handler om at drikke sig fuld.

Udgangspunktet for »Fælles om Ungelivet« er ifølge såvel Sundhedsstyrelsen som TrygFonden, at de voksne spiller en vigtig rolle som kulturskabere og kulturbærere i unges liv - også når det gælder rusmidler.

Og at det med projektet går ud på, at få voksne - både i familien og i fritidslivet - til at hjælpe og understøtte hinanden med at holde de unge væk fra rusmidlerne.

Fokus et nyt sted - Det nye er, at vi - fremfor at have fokus på risikofaktorer - har fokus på de forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og ungeliv. Vi tror på, at et vigtigt skridt på vejen er, at vi selv som voksne aktivt og målrettet arbejder med at støtte ungefællesskaber uden rusmidler, siger forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

Det er især i fritidslivet, at kommunerne kommer på banen. Målet er at få færre unge til at droppe ud af foreningslivet, men give dem gode grunde til at blive. Opskriften på, hvordan man gør det, er netop det, som blandt andet Sorø Kommune skal være med til at finde. Og Sorø Kommunes opskrift skal tage udgangspunkt til netop de udfordringer og muligheder, der er her.

Stærk foreningskultur - I Sorø har vi en stærk foreningskultur, så vi ser et stort potentiale i at samarbejde med det lokale foreningsliv om at skabe gode ungemiljøer uden rusmidler. Unges trivsel ligger os meget på sinde, så vi glæder os til at sætte fokus på præcis det emne gennem Fælles om Ungelivet, siger formand for byrådets børne- og undervisningsudvalg, Lars Damgaard (DF).

De resultater og erfaringer, pilotfasen skaber, vil blive bearbejdet og formidlet løbende. Både mellem parterne i programmet, men også på nationalt niveau, hvor videndeling skal sikre, at fx kommuner, idrætsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre centrale interessenter kan få inspiration til at være medløftere på visionen. Atl det vil der være mulighed for at følgen med i på hjemmesiden faellesomungelivet.dk.