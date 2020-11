Rod og affald på de kommunale legepladser er ikke et nyt problem. Privatfoto

Nyt forslag: Overvågning på legepladser for at undgå rod

Videoovervågning på kommunale legepladser er et af tre løsningsforslag for at komme rod, affald og hærværk til livs.

Sorø - 28. november 2020 kl. 06:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Overvågningskameraer på de kommunale legepladser kan blive en realitet og måske nødvendigt for at kunne genåbne dem. I øjeblikket er de legepladser, der ligger ved en daginstitution, nemlig aflukkede uden for institutionens åbningstid. Det har de været siden april, primært for at undgå unge menneskers ophold og affald på arealerne, der netop bliver brugt ekstra meget i denne tid på grund af coronapandemien.

