Sådan der det foreløbige kort ud, med den nuværende linjeføring samt forslag til to fremtidige løsninger. Det er ikke i øjeblikket muligt at få et mere detaljeret kort. Illustration: Banedanmark

Nyt bane-projekt rammer både Sorø og Fjenneslev

Sorø - 16. juli 2020 kl. 16:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketinget skal på et senere tidspunkt tage stilling til, hvordan en kapacitetsudvidelse af jernbanenettet kommer til at påvirke Sorø Kommune. Projektet er nu ude i en forberedende høring.

Ringsted har kapacitetsproblemer som knudepunkt for togtrafikken på Sjælland. I Ringsted mødes to spor fra Odense, to spor fra København over Roskilde, to spor fra København over Køge Nord og to spor fra Næstved.

Allerede i dag er kapaciteten udnyttet fuldt ud, og det betyder, at når der kommer en fast forbindelse over Femern Bælt, kan den ekstra trafik på banenettet ikke rummes. Det nuværende banenet kan heller ikke leve op til de krav om hastighed, der er nødvendige for at gennemføre den såkaldte timemodel - populært sagt hvor lang tid det må tage at køre i tog mellem de større byer i Danmark.

To forslag Planerne har skabt røre i Sorø-området. Der ligger nemlig på Banedanmarks hjemmeside en høring om to forslag, der på hver sin måde får betydning for kommunen og en del af kommunens borgere.

Den nordlige model vil især berøre Fjenneslev-området, mens den sydlige model får betydning for Sorøs østlige opland samt Sønderskoven. Men det er ikke muligt i høringsmaterialet at se den konkrete linjeføring. Den foreligger ikke i detaljeret grad endnu.

Det, der er sendt ud i høring nu, er et debatoplæg. Høringsrunden slutter 23. august. Derefter vil Banedanmark vurdere sagen igen og forsøge at finde den eller de bedst mulige linjeføringer. Derefter skal der laves VVM-redegørelser på forslaget - eller de to forslag - og så sendes sagen ud i høring igen. Når høringssvarene er bearbejdet, kommer der en indstilling fra Banedanmarks side, men i sidste ende er det politikerne, der træffer afgørelsen.

Endnu ingen tidsfrist Der er ikke lagt nogen tidsplan for projektet endnu. Derfor kan der ikke endnu gives nogen tidshorisont for, hvornår der sker hvad.

For Ringsted er det sådan, at hvis der skal køre flere tog gennem byen, er det nødvendigt at anlægge en udfletning, som gør det muligt, at tog i flere retninger kan køre på samme tid uden at skulle vente på hinanden. Som en del af udfletningen skal det sikres, at der gennem stationen kan gennemføres en opgradering af hastigheden, som vil reducere rejsetiden for de gennemkørende tog. Når en velfungerende udfletning i Ringsted er gennemført, vil risikoen for spredning af forsinkelser mellem tog bliver mindre.

Udlægningen af forholdene omkring Ringsted og nødvendigheden af en kapacitetsudvidelser er Banedanmarks. Der er flere holdninger til spørgsmålet. Det har på grund af sommerferie ikke været muligt for avisen at indhente kommentarer eller uddybninger fra Banedanmark.

Man kan deltage i høringen her: https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Kapacitetsudvidelse-Ringsted.