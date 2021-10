Nyt FGU-tiltag: En mentor skal holde fast i eleverne

Det seneste år har 159 elever fra Sorø Kommune valgt at gå på et FGU-forløb. Uddannelsen er relativt ny, da den blev oprettet i 2019, og meget af tiden har det sociale været ramt af corona. Pressefoto.

159 unge fra Sorø Kommune har det seneste år valgt et FGU-forløb. Coronapandemien har gået hårdt udover det sociale for eleverne på FGU Midt- og Østsjælland, så en nyansat mentor skal hjælpe med at skabe et godt socialt miljø på skolen.

Siden august 2019 har unge i hele Danmark kunne gå på en forberedende grunduddannelse, FGU. I Sorø Kommune har 159 elever det seneste år valgt at gå på et FGU-forløb. Det blev arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget orienteret op på det seneste møde den 28. september.

I alt har 159 unge fra Sorø Kommune gået på FGU siden den 1. august 2020 til den 1. september 2021.

80 af dem er stadig i gang med FGU. 20 af de elever bor ikke længere i Sorø Kommune, men var bosat i kommunen, da de begyndte uddannelsen.

31 er udsluset og i gang med en uddannelse. Af dem er fire i gang med et STU-forløb, som står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er henvendt unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Fire er i beskæftigelse Syv unge er på offentlig forsørgelse.

Otte er i gang med "andre forbedrende eller midlertidige aktiviteter," og 29 unge er kategoriseret som afventende på en status, for eksempel i forhold til, om de er optaget på en uddannelse.

Tallene om FGU-elever fra Sorø Kommune dækker både over elever, der er tilknyttet skolen i Ringsted og i Slagelse.

Svært at sammenligne Ifølge statussen på arbejdsmarked- og erhvervsudvalgsmødet er det svært at sammenligne FGU-tallene med tidligere, blandt andet fordi FGU er et relativt nyt tilbud, der kun har været tilgængeligt siden august 2019.

Maja Larsen er afdelingsleder for FGU i Ringsted, og hun mener også, det er svært at vurdere tallene, der kommer fra Sorø Kommune.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer over om tallene er "gode" eller "dårlige". Som jeg ser tallene, synes jeg, de er et udtryk for, at FGU som ny organisation og med de vilkår, der politisk er os forundt (her tænker jeg på økonomi og bygninger) samt coronanedlukning i cirka halvandet år, er lykkes godt med at styrke de unge mennesker, som er her, personligt, socialt og fagligt, så de kan blive selvforsørgende eller gå komme i uddannelse, lyder det fra afdelingslederen.

Hun peger desuden, at de syv unge, der er på offentlig forsørgelse efter at have gået på et FGU-forløb, hvilket svarer til 4,4 procent, i hendes optik er lavt - især fordi Sorø Kommune ligger i toppen over kommuner med høje antal af unge med psykiatriske diagnoser. Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Hvad er FGU? FGU står for Forberedende Grunduddannelse.

FGU er henvendt unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Formålet med FGU er, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Det sociale skal styrkes FGU har, ligesom resten af landet, været ramt af hjemsendelser i forbindelse med Covid-19 fra foråret 2019 og frem, og i den periode har det været svært at tage hånd om elevernes udvikling.

Corona, fortæller afdelingschef, Maja Larsen, har betydet meget for selve organisation, og det er gået hårdt ud over undervisningen, da meget af elevernes tid blandt andet bruges i værksteder.

Maja Larsen fortæller, at der fra skolens side har været forsøgt at fokusere på at styrke det sociale siden foråret.

- Vi prøver at gøre noget ud af at skabe fællesskaber, der betyder noget, fortæller hun, men tilføjer, at det først er fra august, eleverne har været på skolen uden restriktioner.

Hjælp til at gennemføre En måde, FGU forsøger at holde fokus på eleverne og deres trivsel, er gennem en nyansat såkaldt gennemførelsesmentor.

- Han har fokus på at hjælpe eleverne til at gennemføre programmet på FGU. Han støtter også op om et godt læringsmiljø og gode aktiviteter for de unge mennesker, fortæller afdelingschef, Maja Larsen.

Hans funktion er delt med FGU i Faxe, og derudover har FGU i Køge også fået tilknyttet en mentor. Han begyndte i august, og Maja Larsen fortæller, han eksempelvis tager fat i eleverne, hvis de ikke møder op til undervisning, og umiddelbart har eleverne taget positivt imod ham.

Mentoren er ansat på baggrund af midler, der er blevet tildelt en toårig forsøgsordning.

- Det er et forsøg på at have rigtig meget fokus på læringsmiljøet. Der skal gerne være et miljø, hvor de føler, de går glip af noget, hvis de ikke kommer. Det bliver skabt i de sociale miljøer, lyder det fra Maja Larsen.

Flere vælger Slagelse fremfor Ringsted Markant flere elever fra Sorø Kommune har valgt at gå på uddannelsen i Slagelse på FGU Syd- og Vestsjælland det seneste år, selvom Sorø formelt er tilknyttet FGU Midt- og Østsjælland, hvor uddannelsen ligger i Ringsted.

Af de 61 FGU-elever, der lige nu bor i Sorø Kommune, går 19 elever i Ringsted og 36 elever i Slagelse. Seks elever går på andre FGU-institutioner. Det står i modsætning til forrige år, hvor flere elever fra Sorø Kommune gik på uddannelsen i Ringsted.

Årsagen til, at flere elever har valgt Slagelse som uddannelsesby fremfor Ringsted, er ifølge orienteringen på arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalgets møde, at de elever er bosat i den nordlige del af kommunen. Det drejer sig om Munke-Bjergby, Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund.

Tilbage i 2018 udtalte politikere, at de var bekymrede for, at den lange transporttid ville afholde elever nord på fra at søge ind på FGU i Ringsted. Her skrev DAGBLADET og Sjællandske også om, at der er stor forskel i transporttiden i offentlig transport til henholdsvis Slagelse og Ringsted fra forskellige områder i Sorø Kommune.

Maja Larsen fra FGU i Ringsted fortæller, at skolen har haft 31 elever fra Sorø Kommune, der har afsluttet forløbet. I følge skolens tal er 18 elever blevet udsluset til uddannelse eller arbejde og 13 elever har afsluttet til andre forløb i kommunen, længerevarende praktikforløb eller behandling.

Maja Larsen har overtaget stillingen som afdelingschef i FGU Ringsted efter sin forgænger, Henrik Bøll Larsen fra Sorø. Hun tiltrådte i august.