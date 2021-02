Nyslået Eurojackpot-vinder kan glæde sig til knap 70 millioner på bankbogen

En af de koldeste dage i 2021 er med et blevet en del varmere for en meget heldig dansker, der nu kan kalde sig ægte Eurojackpot-rig. Den heldige vinder, der har købt sin vinderkupon i SuperBrugsen Dianalund, havde på kun fire rækker fundet frem til fredagstrækningens gyldne talkkombination og kan forvente et indskud på bankbogen på ikke mindre end 69.678.692 skattefri kroner.

-Det er jo en helt fantastisk måde at starte 2021 på. Vi er så glade for, at Danmark nu får årets første store vinder af Eurojackpot - og så midt i en corona-tid, hvor man har ekstra meget brug for at kunne gøre drømme til virkelighed. Der skal lyde et kæmpe tillykke herfra, siger adm. dir. i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

De gyldne vindertal:

2, 3, 16, 33, 46,

Stjernetal: 2, 10.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra den heldige vinder.