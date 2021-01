Nyrup savner tag over et mødested

På sportspladsen er petanquebanen groet til. Nogle af borde-bænke-sættene er væk. Det blev brændt af, da unge et år stod af toget i Nyrup for at fejre sidste skoledag. Der er fortsat et par legeredskaber - men det kunne sagtens være bedre.

Når det ikke var så nødvendigt for nyrupperne at bygge forsamlingshus, mens man gjorde det andre steder, skyldtes det ikke mindst Nyrup Hotel. I sine velmagtsdage var hotellet en stor magnet med store fester med Bjørn Tidmand, Papa Bues Viking Jazzband og mange andre store navne i Café Rosenhaven. Det var samtidig byens mødested. Her blev der eksempelvis holdt andespil, hvor man kunne vinde levende ænder. Hotellet, der egentlig hed Nyrup Afholdshotel, lukkede ved årsskiftet mellem 1960-61. Bygningerne blev i 1973 overtaget af Chris Jensens virksomhed. Der er nu lejligheder og udlejning til lager.

- Da vi forlod arbejdsmarkedet, kiggede vi os lidt omkring. Vi har boet i Albertslund i 34 år, men vi blev enige om at sælge lejligheden og flytte lidt tættere på børnebørnene. Oprindelig så vi på et andelsrækkehus i Stenlille, men vi syntes, det var lidt for dyrt. Familie og venner spurgte os godt nok forundret om, hvad vi dog ville i Nyrup, men her er rart at bo, og her fik vi råd til, det ekstra værelse, der betyder, at folk ikke behøver at køre hjem samme dag eller aften, når de besøger os.