Nyrup fortsætter kampen for mere liv

Bettina Jensen selv havde håbet på, at en anden ville tage over på formandsposten, og at nogle ville melde sig til bestyrelsesarbejdet.

- Det nye er, at to aktive borgere ønsker at lave en aktivitetsgruppe, og at de har planer om at lave nogle fælles aktiviteter i løbet af året, siger Bettina Jensen.