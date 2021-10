Se billedserie De gamle vejtræer i Storgade skal udskiftes med færre træer af sorten bærmispel. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Nye træer til Storgade og bænke så langt pengene rækker

Sorø - 01. oktober 2021 kl. 19:00 Af Lene Bertelsen Kontakt redaktionen

Sorø Kommune har allerede valgt de lamper, der skal erstatte den nuværende gadebelysning i Storgade og på Torvet.

Valget faldt på modellen Sky Park, der allerede findes i sidegaden Østergade. Leverancen af lamperne har været forsinket på grund af coronaen, men forventningen er, at de første kan blive sat op inden årets udgang. Og at resten følger efter i starten af det nye år.

Indkøbet af lamperne har slugt næsten halvdelen af det budget, der i første omgang er afsat til forskønnelse af Sorøs bymidte. I alt er der 1,1 mio. kr. at gøre godt, med, og lamperne vil inklusive montering koste en halv mio. kr.

20 bærmispler Dog bliver der med sikkerhed råd til endnu en investering i bymidtens forskønnelse, og det gælder de mange små træer, der er placeret langs Storgade. Træerne trives ikke så godt. Dels fordi de blev udstyret med for lille en rodnets-kasse, da de blev plantet, og dels fordi de er af en sort, der generelt ikke trives så godt under belægning.

Derfor har byrådets teknik- og miljøudvalg netop sagt god for, at de 36 eksisterende træer bliver udskiftet med træer af sorten bærmispel, der er bedre egnet til formålet. Det er også besluttet, at der i stedet for 36 træer fremover skal være 20 træer langs Storgade.

Træerne på Torvet får lov til at blive, som de er. For de har det meget godt.

Flere siddepladser Når der er sat penge til side til træerne, skulle der stadig være råd til at gå i gang med at etablere nogle bænke - kombineret med blomsterkasser. Ønsket er at få skabt små opholdssteder langs hele Storgade, men da der formentlig ikke er penge til hele strækningen, har udvalget besluttet, at man starter fra Torvet og arbejder sig op ad Storgade, så langt som pengene rækker.

Udover bænke er der også planer om ny skiltning, der viser hen mod byens forskellige seværdigheder.

Kunstmuseet Ikke mindst Sorø Kunstmuseum ønsker at blive gjort mere synligt. Derfor er kunstmuseet nu gået sammen med kommunen om at komme med som et element i helhedsplanen for Sorø bymidte - det såkaldte Udviklingspunkt Sorø. I første omgang vil Sorø Kunstmuseum søge Statens Kunstfond om 50.000 kr. til udarbejdelse af et projekt, der kan binde museets facadeindgang bedre sammen med Storgade.

Det projekt vil dog eventuelt først kunne realiseres senere, når de yderligere 5,5 mio. kr, der er afsat til Udviklingspunkt Sorø kommer i anvendelse.

Aalbæk stadig imod Ikke hele udvalget er enig i sagen. Frigængernes Niels Aalbæk Jensen har længe sagt, at han synes, at det er alt for få penge til at få gjort noget ordentligt ved bymidten, og at man burde svinge sig op i noget, der lignede det tidobbelte beløb, før det battede.

Til det siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V):

- Han var jo selv med i det budgetforlig, der afsatte beløbet, og efter min mening er en start bedre end ingenting.

Sagen om træerne og bænkene skal også igennem økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, før den er godkendt.