Nye regler for parkeringen

Sorø Kommune har aldrig haft et såkaldt parkerings-regulativ. Derfor kan man i princippet parkere ubegrænset alle steder i kommunen, hvor der ikke er skiltet for andet.

Derfor er det nu besluttet at udarbejde et parkeringsregulativ for Sorø Kommune. Politiet har sagt god for det, og medlemmerne af kommunalbestyrelsens teknik- og miljøudvalg har også godkendt det - dog med en enkelt ændring.

I regulativet havde det nemlig indsneget sig, at man godt må parkere med det ene hjulpar på fortovet, hvis man har sikret sig, at det ikke hindrer færdsel på fortovet. Men det ønsker udvalget slettet igen, for det er ikke så længe siden, at det blev vedtaget, at det generelt er forbudt at parkere med hjulene på fortovet.