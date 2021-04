Sådan tænkes støjvoldene placeret. Den lille vold til højre bliver dog formentlig ikke til noget, da den bidrager med for lidt ifølge foreløbige undersøgelser. Motorvejen går live ovenover voldene, og Katrinelystvej bugter sig nedenunder. Den med rødt markerede bebyggelse nederst er nogle af de kvarterer, der vil få reduceret støjen fra motorvejen.Illustration: Jord.dk

Nye planer om støjvold kan hjælpe hundrede af boliger

Sorø - 19. april 2021 kl. 19:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Mange hundrede beboere er fortsat plaget af støj fra vestmotorvejen. Og store grunde står ubebyggede hen, fordi nybyggeri ikke må ske på grund af netop motorvejsstøj.

Gennem årene har det ikke skortet på snak om og planer om støjvolde, men endnu er det ikke blevet til noget. Senest blev et større projekt droppet for et par år siden, fordi entreprenøren, DSV Transport, ikke kunne få lodsejerne med på ideen.

270 boliger vil mærke det Men nu er endnu et projekt kommet på banen, og denne gang har entreprenøren, Jord.dk, sikret sig medvirken fra de to lodsejere, hvis jord indgår i planerne.

Dette projekt er ikke lige så stort som det, DSV Transport foreslog kommunen, men det vil dog mindske støjen i mere eller mindre grad for helt op mod 270 boliger.

Det er beboerne på Ryle-, Falke- og Glentevænget, Storkens Kvarter, Pilevænget, Bøgelunden, Poppelvang, Udsigten og Dalen, der vil kunne mærke en støjreduktion.

Og derudover bliver det med en støjvold muligt at bygge på de tomme storgrunde, der ligger tættest på motorvejen.

Tilkendegivelse I første omgang har Jord.dk blot spurgt kommunen, om den vil erklære sig interesseret eller ikke interesseret i, at der bliver arbejdet videre med planerne. Altså en forhåndstilkendegivelse af, om det kan svare sig for Jord.dk at gå videre med analyser og andet forarbejde.

Og det har indtil videre politikerne i teknik- og miljøudvalget erklæret sig interesseret i. Økonomiudvalget og det samlede byråd skal også erklære sig enige i det, inden Jord.dk kan gå videre.

Herefter skal der udarbejdes lokalplan for området, så jordvolden ligger et par år ude i fremtiden.

Flere volde Den planlagte støjvold er ikke en ubrudt vold, men to-tre volde ved siden af hinanden. Der er nemlig i området en gasledning, som der ikke må lægges vold ovenpå. Det samlede voldanlæg har en længde på cirka en kilometer, og voldene kan bygges enten ni eller 15 meter høje.

Der vil være strenge krav til jordens renhed, da der er drikkevands-interesser i nærheden.

Transporten af den megen jord til voldene vil også kræve trafikal nytænkning. Derfor er det med i planerne, at den lille-bitte rundkørsel på Rustkammervej/Katrinelystvej skal laves om til et lyskryds. Et sådan lysreguleret kryds vil koste 1,5 mio. kr. Jord.dk vil betale 200.000 kr., mens kommunen skal betale resten.

Til gengæld vil kommunen så have et lysreguleret kryds - også når de tre-fem år, det tager at anlægge støjvolden, er gået.