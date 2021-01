Pigerum var et tilbud til piger, der åbnede i lokaler i Dianalund i september 2016. Siden blev det slået sammen med tilbuddet Pigeliv, og nu bliver det erstattet med konceptet Empowr fra organisationen Girltalk. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nye pigegrupper skal forebygge mistrivsel

Sorø - 25. januar 2021 kl. 06:18 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

I februar bliver et toårigt projekt med samtalegrupper for piger søsat i Sorø.

Sorø Kommune har lavet en aftale med organisationen Girltalk, der skal stå for gruppeforløbene. Konceptet hedder Empowr og skal forebygge mistrivsel hos pigerne.

Det er 10-ugers gruppeforløb for piger i udskolingen, som har brug for at få styrket deres selvværd og selvtillid. Forløbet baserer sig på tryghed og fortrolighed, hvor deltagerne i fællesskab får redskaber til at tackle udfordringer i livet og blive bedre til at forstå sig selv og hinanden.

Samarbejdet omfatter også foredrag for piger og forældre på skolerne, faglig support til kommunen og markedsføring.

Politikere sender signal Både i social- og sundhedsudvalget og i børne- og undervisningsudvalget bakker politikerne op om samarbejdet.

Dog vil børne- og undervisningsudvalget gerne have en orientering om »hvordan vi kan sikre den nødvendige faglighed i indsatsen«, som det er formuleret.

- Det er erfarne folk, men meget af det er baseret på frivilligt arbejdet. Vi vil gerne være sikre på, at de har de faglige kompetencer til det. Det tvivler vi ikke på, men vi vil gerne sende et signal om, at det selvfølgelig er vigtigt, siger Lars Damgaard.

Grupperne ledes af to gruppeledere, der er frivillige kvinder fra Girltalk. Ofte er det unge kvinder, der studerer på en relevant videregående uddannelse. De bliver uddannet, oplært og får løbende supervision, oplyser Girltalk.

Tilbud blev slået sammen Tidligere var der to forskellige tilbud til piger i Sorø Kommune.

I september 2016 åbnede tilbuddet Pigerum på Dr. Sells Vej i Dianalund, som Ung Sorø og SSP-konsulenterne stod bag. Og siden 2017 har Sorø Sundhedscenter haft tilbuddet Pigeliv til 13- til 18-årige piger.

I efteråret 2019 blev Pigeliv og Pigerum slået sammen til ét tilbud.

For at udvikle tilbuddet tog Sorø Kommune kontakt til Girltalk, som fortalte om Empowr-konceptet. Da konceptet har en bredere målgruppe og er et bredere tilbud, vurderede Sorø Kommune, at det er et bedre tilbud for målgruppen.

Udgifterne til det toårige projekt bliver betalt med fondsmidler. Inden perioden udløber, skal Sorø Kommune tage stilling til, om indsatsen skal fortsætte, når fondsmidlerne udløber.

Sådan deltager du: - Girltalk laver gratis Empowr-gruppeforløb i Sorø for piger i 7. til 9. klasse.

- Undervejs i forløbet vil der være forskellige temaer, hvor deltagerne kan vende tanker og følelser om for eksempel krop, identitet, selvværd og fremtiden.

- Forløbet strækker sig over fire måneder med 10 mødegange.

- Hvis corona-reglerne tillader det, starter første hold op den 23. februar klokken 17 til 19.

- Tilmelding via hjemmesiden www.serioest.dk/empowrtilmelding eller på telefon 21 55 61 17.