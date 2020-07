Værket The Color of Things (Ant Chair) er fra 2013 og består af et fotografi af en stol og et felt malet direkte på væggen med pulver fra en pulveriseret stol. Hvilket billede er tættest på den ?virkelige? stol - fotografiets gengivelse af stolens udseende eller det abstrakte felt, der rent faktisk består af stolens materiale? Kunstnergruppen, A Kassen, består af Christian Bretton-Meyer (f. 1976), Morten Steen Hebsgaard, (f. 1977), Søren Petersen, (f. 1977) og Tommy Petersen, (f. 1975).

Nye kunstværker på museet

Sorø Kunstmuseum har herigennem kunnet erhverve to danske værker, som museet længe har haft et ønske om at kunne købe til samlingen: The Color of Things (Ant Chair) af kunstnergruppen A Kassen og Loop Holes af kunstneren E. B. Itso.