Udgravningens leder, Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet, har ikke umiddelbart kunnet finde helt entydige tegn på, at den stensætning, man har fundet under kirkegulvet, stammer fra en tidligere kirke. Foto: Thomas Olsen

Nye kirkefund savner god forklaring

Under renoveringen af Sorø Klosterkirke har arkæologerne på foranledning af Stiftelsen Sorø Akademi benyttet lejligheden til at kigge lidt i kirkens undergrund. Formålet har været at undersøge en hypotese om placeringen af den oprindelige benediktiner kirke i Sorø - opført inden klosteret blev overtaget af cistercienserne, som byggede den nuværende kirke. Benediktinerkirkens placering er nemlig aldrig fundet, og hypotesen er, at den kan have ligget under den nuværende kirke i den nordvestlige ende.