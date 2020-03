Charlotte Ejlertsen fra Sorø har taget initiativet til den nye Facebook-gruppe. Privatfoto

Nye grupper vil hjælpe under corona-krisen

Sorø - 11. marts 2020 kl. 20:30 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlotte Ejlertsen har oprettet en ny gruppe på Facebook - »Hjemmekarantæne Sorø og omegn«. Den skal formidle kontakten mellem udsatte borgere og hjælpsomme mennesker i Sorø og omegn - for eksempel med indkøb. Mere end 200 har foreløbig meldt sig.

»Lad os nu vise resten af verden, at vi er et af de lande med mest social kapital«.

Sådan præsenterer 35-årige Charlotte Ejlertsen fra Sorø den Facebook-gruppe, som hun i denne uge har taget initiativ til i forbindelse med corona-virus.

I gruppen på Facebook kan man tilbyde sin hjælp, hvis man for eksempel kan købe ind til borgere, der er i hjemmekarantæne, har svækket immunforsvar, er kronisk syg eller på andre måder er særlig udsat for corona. Man kan også skrive, at man har brug for hjælp. Gruppen formidler altså kontakten mellem udsatte borgere og hjælpsomme, lokale borgere.

Hvem har brug for hjælp Lige nu er der mange, som har meldt sig på banen til at hjælpe, mens det indtil videre kniber med at finde nogle, som gerne vil have hjælp.

Men det er på en måde også en form for succeskriterium, hvis det ikke bliver nødvendigt at hjælpe, lyder det fra initiativtageren.

- Så kan vi i hvert fald glæde os over, at vi kan stå sammen, og det kan forhåbentlig også skabe noget tryghed i en lidt usikker tid, siger Charlotte Ejlertsen.

- Sorø Kommune er jo en kommune med mange ældre borgere, men hvis ikke de beder om hjælp i gruppen, så er det nok, fordi systemet fungerer på anden vis, og det er jeg da rigtig glad for på deres vegne. De fleste har heldigvis et netværk, men dem, der ikke har, kan søge hjælp på siden, siger Charlotte Ejlertsen.

Den gode tone I Facebook-gruppen er der også mulighed for at ytre sig med bekymringer eller tanker omkring corona.

- Det skal være et forum, hvor man kan skrive eller spørge om noget uden at føle sig gjort til grin eller føle sig forkert. Det kan man ellers nemt blive på de sociale medier i disse tider. Jeg vil slå benhårdt ned på det, hvis ikke tonen i gruppen er i orden. Det skal være positiv og konstruktiv kommunikation, siger Charlotte Ejlertsen.

Charlotte Ejlertsen har boet i Sorø med sin familie i et halvt år og arbejder til daglig med ledelse.

Hun mener selv, at hendes initiativ med Facebook-gruppen også hænger sammen med, at hun er blevet mor.

- Jeg vil gerne signalere til min søn, at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden. Også i denne situation med corona. Det skal ikke bare være »mig, mig, mig« hele tiden, siger hun.

Gruppen hedder »Hjemmekarantæne Sorø og omegn«. Man skal anmode om medlemskab for at være med. Gruppen har onsdag aften 216 medlemmer.

Også Per Bovbjerg fra Sorø har taget initiativ til en hjælpe-gruppe. Den hedder »Corona hjælp Sorø«. Her er foreløbig 14 meldt sig. Også Røde Kors på landsplan har taget initiativ til at matche hjælpere og udsatte borgere.