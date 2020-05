Nye grønne biler kører fra juli

- Vi vil gerne støtte op om det lokale erhvervsliv, når det er muligt. Derfor er jeg glad for, at det lykkedes at lægge en af ordrene lokalt. Samtidig glæder det mig også, at vi med fire nye elbiler kører grønnere og mere klimavenligt end før, siger Jens Nygaard, formand for teknik- og miljøudvalget i Sorø Kommune.