Pilegårdstrekanten er det trekantede område skraveret med blåt. Illustration: Sorø Kommune Foto: Lene Eriksen

Send til din ven. X Artiklen: Nye bydel får op til 400 boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye bydel får op til 400 boliger

Sorø - 27. juni 2020 kl. 15:26 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem 300 og 400 boliger og op til cirka 1000 borgere bliver der plads til i det nye boligområde, som over de kommende år vil tage form på Pilegårdstrekanten i Dianalunds østlige del.

Den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco har vundet opgaven med at udvikle en helhedsplan for området, som skal sikre, at den nye bydel kan rumme mange forskellige boformer, og at området kan udvikles med en grøn profil, der understøtter Sorø Kommunes arbejde med FN's verdensmål.

- Valget er faldet på Sweco, fordi de har vist, at de har blik for at skabe en spændende bydel, som er bæredygtig både socialt, økonomisk og klimamæssigt, siger borgmester Gert Jørgensen.

Netop ambitionen om at tænke FN's verdensmål ind i helhedsplanen var noget af det, som gjorde Sweco interesserede i opgaven:

- Vores opgave er meget klar, men samtidig åben og udfordrende. Hvordan kan vi oversætte verdensmålene til nogle fysiske greb, der gør dem relevante for borgerne? Konkret vil vi for eksempel arbejde med verdensmål 13, der handler om klima, og se på, hvordan vi kan bruge regnvand til at skabe rekreative arealer, så regnvandet ikke bliver et problem, men en ressource, forklarer Malene Jensen, der er projektleder på udviklingen af helhedsplanen hos Årstiderne Arkitekter, som er en del af Sweco.

Også byrådets ønske om at styrke de lokale fællesskaber kan afspejles i den nye bydel.

- Bydelen kan komme til at bestå af et miks af boformer med ambitioner om at skabe store og mindre fællesskaber på tværs af generationer. Samtidig er det planen at koble bydelen til den øvrige del af Dianalund via eksisterende og nye veje og stier, så Pilegårdstrekanten bliver en integreret del af byen, siger Malene Jensen.

Pilegårdstrekanten er et 175.000 kvm. stort område tæt på bymidten. Sorø Kommune købte arealet af Filadelfia for nogle år siden for fire mio. kr. Boligtyperne på området vil blive rækkehuse, etagehuse og parcelhuse.

Helhedsplanen skal præsenteres for Sorø Kommune i sommeren 2020, og lokalplanen for området skal behandles i byrådet i december.

Herefter sendes planen i høring og ventes endeligt vedtaget til april 2021.

Byggemodningen af området starter i september 2021, og de første grunde ventes at blive sat til salg i februar 2022 med forventet overtagelse i juni 2022.