Nye billeder: Trelænget gård brændt ned: Brandfolk knokler fortsat

En familie kom ud i tide, da der opstod brand på deres gård på Anagervej tirsdag aften. Alle tre bygninger med stråtag er brændt ned.

Sorø - 13. januar 2021

Det er muligvis en el-golfvogn til opladning, der er skyld i, at en trelænget gård tirsdag aften og nat brændte ned, og at en familie med børn nu står uden hjem.

Politiet kender endnu ikke brandårsagen, da de først i dag onsdag er på stedet for at lave efterforskning, men brandvæsnet, der var de første på stedet efter alarmen klokkken 20.50, anser golfvognen som mulig sted for brandens start. Den stod nemlig til opladning tæt på muren til den bygning, hvor branden begyndte.

Overtændt længe Indsatsleder Søren Hückelkamp fra Slagelse Brand og Redning, Station Sorø, ankom som første mand til stedet tirsdag aften, og han vurderede meget hurtigt, at der var brug for assistance.

- Den ene længe var overtændt, og på grund af blæst og brandens intensitet var den begyndt at brede sig til den anden længe. Vi fik derfor assistance fra både Ruds Vedby og Slagelse, og senere måtte jeg bede Beredskabsstyrelsen om en kranvogn, fortæller Søren Hückelkamp.

Vand fra søen På et tidspunkt var mellem 30 og 35 brandfolk i arbejde med slukningsarbejde på Anagervej.

Der blev brugt vand fra tankvogne, men også fra Bromme Lillesø, der ligger tæt på.

Da det stod klart, at stuehuset ikke var til at redde fra flammerne, tog indsatslederen beslutning om at hente familiens ejendele ud af værelserne.

- Det lykkedes os at få en stor del ud. Ikke tunge møbler men alt hvad vi kunne have under armen. Blandt andet fotoalbums, computere, skuffer med effekter og tøj, siger Søren Hückelkamp, der er stolt af alles indsats.

- Det vigtigste er, at ingen mennesker kommer noget til, men derefter ved vi, at det er et kæmpe tab og et stort slag for et menneske at miste alt, hvad man ejer. Ting kan erstattes, men når ens hus er væk, betyder det altså noget, at man trods alt har noget tilbage af det gamle, siger Søren Hückelkamp.

Tak til frivillige Selv om det kan lyde banalt, så smagte svensk pølseret ekstra godt i nat, lyder det fra indsatslederen.

- Frivillige fra beredskabet i Slagelse stod op om natten og lavede svensk pølseret og kaffe til os, der var på arbejde i den kolde og våde nat. Det sætter vi stor pris på, for det betyder noget for gå-på-modet, at man lige kan få en kort pause og lidt at spise, siger han.

Han har i øvrigt et lille tip til alle os, der kan finde på at anbringe genstande af stor pengeværdi eller affektionsværdi i skabets eller kommodens øverste skuffer, fordi vi synes, det er det nemmeste i dagligdagen.

- Læg det vigtigste i nederste skuffe. Ofte er øverste skuffe den mest beskadigede ved brand, mens den nederste kan være intakt, lyder det fra Søren Hückelkamp.

Også onsdag Slagelse Brand og Redning, Station Sorø, arbejder hele onsdag fortsat med slukning af gårdbranden på Anagervej.

- Når stråtaget falder ned mellem bygningerne, blusser ilden op igen, så vi vil være på stedet onsdag også, siger Søren Hückelkamp.

Det var husets beboere, der selv ringede 112, da de opdagede branden i længen. Ingen mennesker er kommet noget til som følge af branden.