Nye ansigter i DTHs bestyrelse

Kristian Egebæk Mortensen og Julie Rønne er helt nye i bestyrelsen. For Rico Andersen er der tale om et come back. Han har tidligere siddet i bestyrelsen i 12 år og varetaget formandsposten i halvdelen ef perioden.

Kassererposten var egentlig ikke på valg, men Linda Gorlas afgik uden for tur, da hun ønsker at bruge mere tid med familien. I stedet valgtes Inge Skærbæk, log her er der som med Rico Jørgensen tale om et come back. Inge Skærbæk var kasserer i DTH i årene 2001-03. Hun blev denne gang valgt for et år, så valgperioderne kommer til at passe.