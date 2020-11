Efter at det tunge inventar er kommet på plads, kan bygningens elementer blive løftet på plads. Privatfoto

Nybyggeri: Ovnen vejer 15 tons

Byggeriet af Sorø Kommunes nye fjernvarmeværk, Sorø Bioenergi, er i fuld gang. Og noget af byggeriet sker i en rækkefølge, der for andre byggerier nok vil synes lidt omvendt.

Således var håndværkerne nødt til at få noget af det værkets indre på plads, inden bygningen kan lukkes med mure og tag.

Det gælder for eksempel for noget af »inventaret«, der da også ligger i en vægtklasse for sig.