Se billedserie Til premieren i Victoria var den røde løber rullet ud til ære for blandt andet de aktive unge i Sorø Ungdomsprojekt (SUP)Foto: Thomas Olsen

Ny unge-film: Post-it-sedlen møder knallert-nørden

Sorø - 14. august 2021 kl. 06:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Der er langt fra Ruds Vedby i nord til Frederiksberg i syd. Ikke kun målt i kilometer, men også i ungdomskultur.

Det er i hvert fald det indtryk, man sidder tilbage med, når man har set dokumentarfilmen »Unge stemmer«, som aktive unge i Sorø Ungdomsprojekt (SUP) har en stor del af æren for.

Især en scene, hvor unge fra SUP tager til Dianalund for at møde de lokale unge, viser tydeligt, hvor svært det kan være at mødes i konstruktiv dialog, når man kommer med meget forskellige udgangspunkter og tilgange.

Da der endelig dukker tre unge mænd op fra Dianalund/Ruds Vedby til mødet, holder de sig på fysisk afstand i lokalet, mens stifter af SUP, talskvinde og projektleder Benedikte Møller venligt og imødekommende inviterer til brainstorming og forsøger medinddragelse med farverige post-it-sedler. Men de tre lokale unge bider ikke rigtig på, og de finder aldrig ned i sofaen, hvor de unge fra Sorø sidder. De to grupper taler ikke samme sprog.

FAKTA Dokumentarfilmen »Unge stemmer« havde premiere for indbudte gæster i Victoria Teatret forleden.

Filmen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Tuborgfondet og i et samarbejde mellem Buster Filmfestival, Ung Sorø og Sorø Ungdomsprojekt (SUP)

Du kan se filmen, der varer cirka en halv time, ved arrangementet Sommerbio fredag den 20. august klokken 21. Det er på Grønningen, Fægangen 9, Sorø, og det er gratis.

»Unge stemmer« vises også ved Buster Filmfestival og til Folkemøde Sorø i september 2021.

Filmen er lavet af unge til unge - med professionel assistance. Efter premieren på filmen i Victoria fortæller Benedikte Møller, at mødet i Dianalund var en øjenåbner for de SUP-aktive fra Sorø.

- Måske var jeg lidt naiv, da jeg troede, at de unge fra Dianalund og Ruds Vedby bare ville gå med os i vores proces med at skabe aktiviteter for unge i hele kommunen. Det møde fungerede ikke. Dem fra nord følte sig slet ikke hjemme i det. Men det endte faktisk godt. Da vi inviterede os selv med ud at spille fodbold, virkede fællesskabet meget bedre, for da kom vi meget mere over på deres banehalvdel, siger Benedikte Møller, der oplevede forskellene på de forskellige unge-grupperinger i Sorø Kommune, men hun insisterer på at have fokus på lighederne.

- Vi vil jo det samme: Have et godt ungdomsliv. Vi ønsker det bare på flere forskellige måder. Jeg troede, at alle var vilde med jam-sessions og demokrati-samtaler. Men der er nogle, som hellere vil skrue på knallerter. Det skal vi huske på, når vi arrangerer noget, siger Benedikte Møller.

Hun har selv fået nedbrudt nogle af sine fordomme undervejs i filmprojektet, og hun håber, det samme sker for alle de unge, der ser filmen. For virkeligheden er nok mere nuanceret end at »Dem fra Sorø er snobbede« og at »Dem fra Dianalund bare keder sig og kører på knallert«

- Vi er forskellige, og det skal blandt andet politikerne tage højde for, når de prioriterer og planlægger unge-tilbud, mener hun.

Tre af de medvirkende SUP-aktive - både foran og bag kameraet - håber, at dokumentarfilmen kan skubbe til idéen om at etablere fysiske mødesteder for de unge - flere steder i kommunen.

Ikke bare en klub med enkelte ugentlige åbningsdage og ikke et sted udelukkende for dem under 18 år. Det skal være noget mere fast og et tilbud for flere unge.

Malin Baasch Andersen, Annika Lykke og Adrian Østbirk, der alle går på Sorø Akademis Skole og bor i Sorø, drømmer om et ungdomshus centralt i Sorø.

- Her op til kommunalvalget vil vi gerne gøre politikerne opmærksomme på, hvordan det helt autentisk er at være ung i Sorø Kommune, og at vi ønsker os et hus at være i. I filmen kan man også høre unge fra Dianalund og Ruds Vedby sige, at de ønsker sig et sted at være, siger Malin Baasch Andersen.

I »Unge stemmer« ser man unge fra SUP, der sammen med lederen af Ung Sorø Camilla Ledsgaard Jensen spadserer rundt ved en gammel pedel-villa på Rådhusvej i Sorø.

De unge kan sagtens se det sted som deres kommende ungdomshus. Som tilskuer får man nemt det indtryk, at ungdomshuset næsten allerede er en realitet.

Men faktum er, at der endnu ikke er truffet nogen politisk afgørelse om pedel-boligens fremtid.

- Her må jeg skuffe, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget Lars Damgaard fra Dansk Folkeparti.

- De unge har desværre endnu ikke fået et hus på Rådhusvej. Det er en mulighed, men det har slet ikke været til politisk behandling endnu, og jeg ved heller ikke, om det kommer til at ske, siger Lars Damgaard.

Han ønsker de unge tillykke med filmen.

- Desværre bekræfter filmen mig i, at der er store forskelle i unge-kulturen i vores kommune. Jeg havde håbet, at det ikke længere var sådan. Det kan være svært at samle de unge, når udgangspunkterne er så forskellige, og man er jo stærkere sammen. Men filmen er et bidrag til forsøget på at skabe mere sammenhold blandt de unge, siger udvalgsformanden.