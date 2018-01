Tina Hyldegaard er formand for Frederiksberg Lokalråd. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstykning: Lokalt råd vil skåne Smedevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstykning: Lokalt råd vil skåne Smedevej

Sorø - 17. januar 2018 kl. 05:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksberg Lokalråd giver Sorø Kommune tips forud for udstykning af Rørstensgården. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Står det til Frederiksberg Lokalråd skal en fremtidig udstykning af Rørstensgården ikke gå ud over Smedevej.

- Smedevej skal ikke belastes yderligere, skriver Tina Hyldegaard, der er formand for Frederiksberg Lokalråd, til Sorø Kommune.

- Rørstensgårdens jord ligger meget tæt på Smedevej, men Smedevej er rigeligt belastet i forvejen, og derfor er det vigtigt, at embedsmænd og politikere sørger for, at biltrafik fra den nye udstykning ikke kan »sive« ud på Smedevej. Der er masser af trafik i forvejen.

Lokalrådet frygter også, at den nye udstykning vil give problemer for den eksisterende infrastruktur.

- Bebyggelse af området vil forværre de allerede eksisterende trafikale problemer i en række områder, skriver lokalrådet.

- Selv om området ikke får adgang til Smedevej, vil den øgede trafikbelastning medføre store problemer ved ind og udkørsel på Skælskørvej i krydsene med Smedevej, Norgesvej, børnehaven og Næstvedvej.

- Der må forventes en øget cykel- og fodgængertrafik fra området til SuperBrugsen/Netto, skolen og stationen, fortsætter lokalrådet.

- Det er vigtigt, at der sikres grønne forbindelser til disse punkter, og at der sikres en mere sikker trafikafvikling på Smedevej for cykeltrafik mellem Koldemosevej og Smedeparken/Frederiksberg Skole. Der bør også sikres vejforbindelse via Sognefogedvej til Parnasvej.

Frederiksberg Lokalråd peger på, at kommunen ved valg af stamvejsforbindelse til området sikrer sig en mulighed for at koble Klokkergårdvej på Sognefogedvej, så der skabes en vejforbindelse mod vest ad Parnasvej. Det vil på sigt kræve udbygning af Sognefogedvejs vestlige del.

- Det er meget vigtigt for hele den sydvestlige del af Frederiksberg, at det fremover indgår i kommunens planlægning, at der skal etableres en vestlig tunnelforbindelse under jernbanen, så der via stierne i Rundskoven bliver adgang til friluftsmulighederne i og ved Sorø Sø og Parnas, skriver Frederiksberg Lokalråd.

Lokalrådet mener i øvrigt, at der bør udskrives en konkurrence om en samlet løsning af trafikafviklingen på Skælskørvej mellem Næstvedvej og Smedevej.

- Som det er i dag, forekommer området trafikalt uoversigtligt og rodet. Området mangler i den grad en æstetisk dimension, der kan give bydelen identitet. skriver Tina Hyldegaard på lokalrådets vegne.

Frederiksberg Lokalråd har årsmøde torsdag den 18. januar fra kl. 18.00-21.00 hos Skotte & Stentoft på Sorø Station. Den første time er afsat til spisning. Derefter er der foredrag om Frederiksbergs historie ved Erik Rasmussen og Erik Fischer. Selve årsmødet begynder ved 20-tiden.