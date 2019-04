Helene Fabrin-Brasted fra Sorø er udtaget til kajakforbundets OL-trup frem mod OL i 2024. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny udgave af Elitens DNA og fælles morgentræning for eliten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udgave af Elitens DNA og fælles morgentræning for eliten

Sorø - 04. april 2019 kl. 16:38 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TalentSport Sorø har to nye tiltag på programmet for 2019. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der var to nye projekter på dagsordenen, da TalentSport Sorø tirsdag aften holdt årsmøde i Sorø Hallen. Dels vil talentorganisationen søsætte en ny udgave af Elitens DNA og dels er man forhandlet en aftale om fælles morgentræning i stand med Kroppens Hus i Sorø.

- Vi kan se på de ansøgninger om økonomisk støtte, vi får, at antallet af talenter, der kan klare sig på øverste nationale samt på internationalt plan tilsyneladende er faldende i Sorø Kommune, sagde formand Steen Hahn Andersen, da han fremlagde planen om Elitens DNA 2.0.

- Da vi holdt Elitens DNA første gang fokuserede vi på de 14-17 årige. Det er nok loge sent nok, så derfor er vi denne gang enige om at give et tilbud til idrætsudøvere på mellemtrinnet - med hovedvægten lagt på 6. klassetrin.

Sorø Kommune er ikke blandt de bedste, når talen falder på de store holdidrætsgrene, men til gengæld har der traditionelt været mange enkeltudøvere i de idrætsgrene med mindre bevågenhed som roning, kajakroning, BMX, bueskydning, billard, orienteringsløb mv. At mange af dem rejser fra byen, når de skal videreuddanne sig eller bliver samlet i talent- og kraftcentre, er vilkår, der næppe kan ændres på, men ved at samle talenterne i en ung alder på tværs af idrætsgrene og præsentere dem for nogle af de ting, der er vigtige, kan flere fra Sorø Kommune få chancen for at nå til tops i deres idræt. Projektet skal naturligvis også gerne skabe et lokalt elitemiljø for idrætsudøverne.

Projektet, der kommer til at omfatte emner som forældrevejledning, ernæring, søvn, planlægning af en travl dag med sport, uddannelse, kammerater mv, vigtigheden af forebyggende træning og sportspsykologi, og det tænkes gennemført i samarbejde med TeamDanmark og DIF.

Morgentræningen vil blive fra 13 år og opefter. I Kroppens Hus får talenterne adgang til fitness-maskiner, og der stilles fysioterapeut til rådighed til udarbejdelse af træningsprogrammer, så de bliver tilpasset det enkelte talent og dennes sportsgren. Men naturligvis kan talenterne også selv medbringe træningsprogrammer fra deres eget talent- eller kraftcenter.

I morgentræningen kan også talenter fra holdsport være med, og fra start ligger det også til, at der kan blive åbnet for idrætsudøvere, der bor i Sorø Kommune, men dyrker deres sport uden for kommunen.

- Det skal gerne være en vigtig sidegevinst, at de unge via morgentræningen kan blive en del af et netværk og opleve et tilhørsforhold til gruppen, sagde Steen Hahn Andersen, der forventer at kunne holde deltagernes egenbetaling nede på 100 kroner om måneden, fordi Kroppens Hus giver rabat, og ordningen støttes af TalentSport Sorø.

Alle fik støtte

Alle, der har søgt støtte hos TalentSport Sorø i det forløbne år, har fået tilskud. Organisationen kan støtte træningslejre, træningsforløb eksempelvis med eksterne trænere samt deltagelse i stævner, mens man ikke her kan få tilskud til materiel. I alt uddelte TalentSport Sorø 70.000 kroner til idrætsudøvere fra fem forskellige foreninger.

TalentSport Sorø forsøger fremover at komme lidt bredere ud i foreningslivet.

Ved årsmødet holdt 18-årige Helene Fabrin-Brasted et indlæg om den sin sport og de planer, hun har. Helene vandt i 2018 bronze ved U 18-EM i kajakroning, og hun blev nr. 6 ved VM. Det har været medvirkende til, at hun nu er udtaget til kajakforbundets OL-trup frem mod OL i 2024.

Helene, der går i 3.g på Sorø Akademi, har 15 træningspas hver uge - det er 20-25 timer om ugen. Hun er ofte i talentcentret i Vallensbæk, og en almindelig dag for hende tager sin begyndelse, når uret ringer kl. 4.45, så hun kan nå sin styrke- og forebyggende træning, inden hun går i skole. På en sæson når Helene op på at have roet 4.000-5.000 kilometer dels på vandet og dels i ergometeret.