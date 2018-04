Lars Damgaard Pedersen (DF) og kollegerne i to kommunale udvalg håber, at der åbnes for frit skolevalg i FGU. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny uddannelse: Lang transporttid bekymrer politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uddannelse: Lang transporttid bekymrer politikere

Sorø - 15. april 2018 kl. 08:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune vil kunne benytte skoler i flere kommuner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I et tværkommunalt samarbejde er den »Forberedende Grunduddannelse« nu ved at komme på skinner. Det nye tilbud, der skal tage hånd om de unge op til 25 år, der har behov for en forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, har skitseret forskellige muligheder, og af dem siger såvel børn og undervisningsudvalget som arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget ja til den såkaldte model nummer tre, der betyder, at Solrød, Greve, Køge, Stevns, Ringsted og Faxe kommuner bliver Sorøs nærmeste samarbejdspartnere. Det vil i praksis sige, at unge fra Sorø Kommune primært skal benytte sig af tilbud i Ringsted.

I dag benytter Sorø Kommune tilbud i både Slagelse og Ringsted - dog primært Ringsted. Og begge de udvalg, der indtil nu har behandlet sagen, peger på transporttiden som en udfordring.

- Vi vil derfor anmode ministeriet og forligskredsen om at give de unge mulighed for et frit skolevalg, så de og vi ikke er bundet af de klynger, der er sat op i det nye kommunesamarbejde, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Den konstellation, vi har valgt, rummer et rigtig godt ungdomsmiljø, og vi ved godt, at erfaringen siger, at det kompenserer for transporttiden, men vi mener alligevel, at et frit skolevalg vil minimere den unges barriere i forhold til uddannelse.

I udvalget går man også ud fra, at Ringsted Kommune gør alvor af at flytte Ringsted Produktionsskole til kommunens campusområde.

Transporttiden kan som nævnt være en udfordring. Kører eleven i bil, er der ikke den store forskel for de fleste elever. Længst er turen fra Ruds Vedby til Ringsted - det tager 34 minutter. Det er 17 minutter hurtigere at køre til produktionsskolen i Slagelse. Men ellers er der køretier på mellem 13 og 28 minutter.

Men det vurderes, at de fleste af de unge skal med offentligt transportmiddel - og her bliver virkeligheden en helt anden. Det tager en time og 24 minutter at komme fra Dianalund eller Munke Bjergby til Ringsted - det er et til to minutter hurtigere fra Nyrup og Ruds Vedby, mens der er en time og tre minutter fra Stenlille. Til Slagelse kan eleverne fra Stenlille komme syv minutter hurtigere. Eleverne fra Ruds Vedby og Nyrup er der 10 minutter hurtigere, mens eleverne fra Dianalund vinder en halv time. Gevinsten fra Munke Bjergby er 41 minutter. Omvendt er det hurtigere at komme til Ringsted end til Slagelse fra Fjenneslev. Fra Sorø er det nogenlunde hip som hap.

Sorø vurderes at have 73 unge, der aktuelt kan få gavn af tilbuddet. 37 pct. er fra Sorø, 25 pct. fra Dianalund, 14 pct. fra Ruds Vedby, 12 pct. fra Stenlille, 6 pct. fra Fjenneslev, 4 pct. fra Nyrup og 2 pct. fra Munke Bjergby.

I baggrunden for FGU-lovforslaget - loven er altså endnu ikke vedtaget - er det hensigten, at der skal være frit skolevalg, selv om man som udgangspunkt tilhører et bestemt dækningsområde.

Sagen skal behandles i både økonomiudvalget og byrådet, før Sorøs indstilling er endeligt på plads, men i og med, at to udvalg nu har behandlet forslaget, vil det overraske, hvis der ændres afgørende på tingene.