De mindste er begyndt i skole igen. Derfor skal lærere og pædagoger nu lyntestes to gange om ugen. Foto: Peter Andersen

Ny testplan for skolerne fra mandag

Personalet på Sorø Kommunes skoler bliver fra mandag tilbudt to ugentlige corona-lyntest.

Disse medarbejdere vil komme ud på de enkelte skoler - efter en plan som forvaltningen er i gang med at udarbejde nu. Ifølge planen skal der tilbydes lyntest to gange om ugen til skolens personale.

- I nogle kommuner har man valgt, at lærerne skal pode hinanden. I Sorø Kommune mener vi, at netop lærere og pædagoger har rigeligt andet at lave på skolerne lige nu. Derfor er der fundet en anden løsning, oplyser Henrik Madsen.