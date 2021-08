Jonas Høgh Sloth er 42 år og uddannet lærer fra Haslev Seminarium. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny skoleleder er superfan af små skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny skoleleder er superfan af små skoler

Sorø - 17. august 2021 kl. 18:52 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

En ny tradition er lige blevet indført på Ruds Vedby Skole. Hver morgen kommer ledelsen rundt i klasserne for at sige godmorgen til elever og lærere. Og når en elev har fødselsdag, har skolelederen tilmed en lille gave med.

Læs også: Ny skoleledelse på plads

Traditionen har den nye skoleleder Jonas Høgh Sloth bragt med fra sit tidligere lederjob på Lindeskovskolen i Nykøbing Falster.

- Det handler om relationer. Jeg får hilst på personalet, lærer børnene at kende og vi får en god start på dagen. På den måde får vi en god relation til børnene. Og det handler også om dannelse. Det er nemmere at snakke sammen, når man allerede kender hinanden, siger han.

Han er bidt af ledelse Jonas Høgh Sloth er 42 år og bor i Herfølge med sin hustru og fire døtre på fem, seks og 15 år.

Han er uddannet lærer fra Haslev Seminarium i 2007 og har siden taget en uddannelse i ledelse.

I sit første lærerjob endte han med at blive forfremmet til leder og dér opdagede han, at det skulle være hans fremtid.

- Det var lidt tilfældigt. Men da jeg fik prøvet det, fandt jeg ud af, at ledelse er rigtig spændende, og det er fantastisk at arbejde på en skole. Målet er det samme som i et lærerjob, men opgaverne er anderledes. Jeg skal få skolen til at køre som en enhed, og det skal komme børnene til gavn, siger han.

Så da Lindeskovskolen blev lagt sammen med en anden skole og Jonas Høgh Sloth ikke blev valgt som ny skoleleder, stod det klart for ham, at han måtte finde et andet skolelederjob.

Superfan af små skoler Ruds Vedby Skole er kommunens mindste folkeskole og på størrelse med den skole, hvor Jonas Høgh Sloth arbejdede indtil april i år.

Han kan nemlig ikke lide store skoler.

- Jeg er absolut ikke tilhænger af store skoler, men jeg er superfan af mindre skoler, der ligger i sit eget lokalområde. Jeg er måske lidt gammeldags på det punkt. Men det er godt med små skoler, for så udvikler man en skole, der passer præcis til lokalområdet, siger han.

Hans hang til decentralisering betyder også, at han mener, musikskolen i princippet burde have en afdeling på Ruds Vedby Skole.

- Sammenlægninger gør bare, at der er nogle, der ikke deltager. Jeg vil hellere have tilbuddene placeret herude igen, siger Jonas Høgh Sloth.

Byens samlingspunkt Ifølge ham bør Ruds Vedby Skole i de kommende år udvikle sig til i højere grad at være centrum for byens aktiviteter.

- Så skolen i endnu højere grad er samlingspunkt for fritidslivet og kulturlivet. Måske kan flere foreninger i byen bruge vores lokaler, så der er liv her. For det styrker også skolen samlet set. Både lokalområdet og skolen skal være med til at løfte det aktive byliv her, siger han.

Han håber, det kan føre til, at eleverne bruger mere af deres tid på fritidsaktiviteter i byen og på skolen.

- De mangler noget, for der er en del børn, der bare går hjem efter skole. Jeg tror, det er svært at give dem et aktivt fritidsliv, men vi kan være med til at skabe det. Skolen er en del af fritidslivet sammen med foreningerne, og vi er ikke i mål på det punkt, siger Jonas Høgh Sloth.

relaterede artikler

Skole skal have helt ny ledelse 15. januar 2021 kl. 15:54