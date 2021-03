Stigningen i antallet af ældre giver behov for flere »varme hænder« og forventeligt også flere ældreboliger og plejeboliger. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ny prognose: Alderdommen storsejrer i Sorø Kommune

Befolkningsprognose for 2022-28 viser, at antallet af over 65-årige i 2025 er steget med 483 borgere.

Sorø - 29. marts 2021 kl. 13:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Prognoser kan man sjældent stole 100 procent på, men de giver normalt et fingerpeg om, hvordan virkeligheden kommer til at se ud et stykke tid ude i fremtiden.

Derfor skal man også tage den befolkningsprognose for årene 2022-28 - med særlig fokus på årene 2022-25 - med et gran salt. Men står prognosen bare nogenlunde til troende, er det i de ældre årgange, den store stigning i kommunens befolkningstilvækst kommer til at ske.

Sorø Kommune talte pr. 1. januar 2021 30.12 borgere. I 2025 kommer antallet op på 30.491 - og skal de næste tre år med, bliver det 30.619.

Flere ældre Men lad os holde os til 2025-tallene. Stigningen på den knap 500 indbyggere skyldes især de ældre. 193 flere 65-79 årige og 290 over 80-årige.

Også en anden gruppe repræsenterer en større stigning. Det er de 16-24 årige, hvor man forventer, at der komme 56 mere, mens antallet af de 0-5 årige forventeligt stiger med 46. Antallet af 6-15 årige falder til gengæld efter forventninger med 86, mens der ser ud til at være et fald i antallet af 45-64 årige på 92.

I prognosen, der baseres på LIFA Census' prognoseværktøj, opgøre man befolkningstallene efter skoledistrikter, og går vi ind på de forskellige skoledistrikter, ser fremtiden fra 2021-25 således ud.

De enkelte områder Frederiksberg Skole: 0-5 årige: 408 til 432. 6-15 årige: 760 til 754. 16-24 årige: 413 til 460. 25-44 årige: 1.048 til 1.049. 45-64 årige: 1.524 til 1.485. 65-79 årige: 911 til 904. 80+: 218 til 290. I alt 5.282 til 5.373.

Holbergskolen Dianalund: 0-5 årige: 348 til 353. 6-15 årige: 707 til 700. 16-24 årige: 488 til 510. 25-44 årige: 1.364 til 1.334. 45-64 årige: 1.689 til 1.710. 65-79 årige: 972 til 1.048. 80+: 313 til 350. I alt: 5.877 til 6.004.

Pedersborg Skole: 0-5 årige: 278 til 272. 6-15 årige: 596 til 573. 16-24 årige: 443 til 470. 25-44 årige: 914 til 937. 45-64 årige: 1.457 til 1.410. 65-79 årige: 742 til 775. 80+: 247 til 283. I alt: 4.677 til 4.719.

Ruds Vedby Skole: 0-5 årige: 119 til 126. 6-15 årige: 249 til 236. 16-24 årige: 227 til 226. 25-44 årige: 471 til 503. 45-64 årige: 608 til 622. 65-79 årige: 333 til 341. 80+: 64 til 76. I alt: 2.071 til 2.129.

Sorø Borgerskole: 0-5 årige: 330 til 359. 6-15 årige: 709 til 700. 16-24 årige: 669 til 652. 25-44 årige: 1.303 til 1.372. 45-64 årige: 1.986 til 1.968. 65-79 årige: 1.188 til 1.223. 80+: 479 til 564. I alt: 6.663 til 6.873.

Stenlille Skole: 0-5 årige: 290 til 280. 6-15 årige: 572 til 544. 16-24 årige: 509 til 475. 25-44 årige: 1.211 til 1.194. 45-64 årige: 1.778 til 1.744. 65-79 årige: 830 til 884. 80+: 204 til 253. I alt: 5.394 til 5.373.

Vigtige tal I kommunen benytter man blandt andet befolkningsprognosen som pejlemærke i forhold til eksempelvis dagpasning, skoler, faciliteter og i ældresektoren. Medregnet er de gennemførte udstykninger samt de kendte forventninger til udstykninger og dermed boligbyggeri.