Ny præsident for rotary

Klubben har efter corona-nedlukningen atter taget fat på de ugentlige møder. Bestyrelsen for året 2021-22 består af: Henrik Christensen (præsident), Leif Fredberg (præsident-elect eller kommende præsident), Else Friis (sekretær), Anni Kümler (kasserer), Anne Plasmann (ugebrevsredaktør og PR-formand), Niels-Erik Jespersen (klubmester), Susanne Knudsen (counsellor), Mogens Pihl (protection officer) og Asger Torp Jensen (cico).

Sorø Rotary Klub er en del af en international, verdensomspændende organisation, non-profit, non-politisk og non-religiøs. Rotary er et lokalt og internationalt netværk med muligheder for aktive erhvervsfolk og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence - og for at arbejde frivilligt og til gavn for humanitære projekter.