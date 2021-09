Charlotte Hjerpsted er indehaver af Skoringen i Dianalund Centret og formand for centerforeningen. Foto: Charlotte Koefoed

Ny politistation: Centerformand glæder sig

Sorø - 22. september 2021 kl. 18:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

En ny og bemandet nærpolitistation i et hidtil tomt butikslokale i Dianalund Centret vækker glæde hos centerformand Charlotte Hjerpsted.

- Overordnet set er vi rigtig positive og glæder os, til der kommer liv i lokalet. Jeg kan se, at der bliver gjort rigtig meget ud af det. Så det bliver fedt med åbningen, siger hun.

Mandag den 4. oktober slår Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi dørene op til den nye politistation, og justitsminister Nick Hækkerup (S) klipper den røde snor.

Baggrunden er en politisk flerårsaftale, hvor det er besluttet at oprette nye nærpolitienheder, så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kan komme tættere på borgerne.

Stationen i Dianalund Centret vil få to politibetjente fast tilknyttet og have åbent for betjening af borgere mindst en gang om ugen. Betjentene på stationen skal arbejde med forebyggende og tryghedsskabende indsatser i den nordlige del af Sorø kommune.

Lokalet sættes i stand Charlotte Hjerpsted var ellers skeptisk, da det i april i år blev meldt ud, at Dianalund Centret var i spil til at huse den nye politistation.

Dengang udtalte hun, at hun helst ville have butikker i centret for at kunne tiltrække kunder.

- Min holdning har ændret sig. Jeg var kritisk, for jeg ville hellere have en butik, der sælger nogle varer. Men nu bliver lokalet sat i stand, og det er bedre, end hvis det stod tomt. Indtil nu har ingen villet leje lokalet, fordi det fremstod helt råt og ubrugeligt, siger hun.

Medlem af centerforening Hun var også usikker på, om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde tænkt sig at blive betalende medlem af centerforeningen. Det har politiet tænkt sig at blive, oplyser centerformanden.

- Det er super dejligt. Det havde jeg ikke regnet med, så det er lidt overraskende. Men det er klart, at en butik får mere ud af at være med i centerforeningen end politiet, siger Charlotte Hjerpsted.

Foreningens medlemmer betaler et grundbeløb og et beløb per kvadratmeter fire gange om året. Pengene går til arrangementer, hjemmeside og markedsføring på de sociale medier.

Håber på ekstra tryghed Charlotte Hjerpsted er både centerformand og indehaver af Skoringen i Dianalund Centret.

For omtrent en måned siden oplevede de erhvervsdrivende i centret, at politiet ikke havde tid til at rykke ud efter en episode, hvor en butikstyv havde stjålet gadevarer.

- Det bliver også rart nok at få politiet lidt tættere på. Når betjentene er her i centret, vil det måske være nemmere at få fat på dem. Det kan måske give noget ekstra tryghed. For det er jo dét, det hele gerne skulle munde ud i, siger Charlotte Hjerpsted.

