Se billedserie Christian Søgaard Andersen mener, at systemet er alt for rigidt. Foto: Anders Ole Olsen

Ny politisk liste kom for sent med kandidaterne

Sorø - 07. oktober 2021 kl. 06:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Den nye lokale politiske liste Borgerapparatet bliver ikke at finde på stemmesedlerne, når der skal sættes kryds ved kommunalvalget den 16. november.

Initiativtager til listen, Christian Søgaard Andersen, havde ellers fundet de nødvendige stillere og havde også syv kandidater til listen.

Alt var på plads, men så alligevel ikke helt.

Christian Søgaard Andersen, der tidligere har stillet op til kommunalvalget for Retsforbundet og til folketingsvalget for De Radikale, overså nemlig en lille, men væsentlig ting.

- Der er jo tid nok Nemlig den nøjagtige tidsfrist for indlevering af kandidatlisten.

- Jeg havde forstået, at det skulle ske senest den 28. september, men jeg var ikke klar over, at det skulle ske senest kl. 12.00 på dagen. Den information mener jeg ikke at have fået, og jeg har ikke lige kunnet google mig til den, siger Christian Søgaard Andersen.

Derfor afleverede han kandidatlisten kl. 13. Da han fik at vide, at den derfor ikke kunne godkendes, henvendte han sig til en advokat og har af den vej prøvet, om der ikke kunne dispenseres.

- Jeg synes, at det er et meget rigidt system. I praksis betyder det jo ikke noget, at jeg kommer en time senere. Der er stadig tid nok for valgbestyrelsen til de ting, der skal tjekkes. Det er lige præcis derfor, at jeg gerne ville stille op til valget. For at få ændret på et system, der fungerer på den måde, siger Christian Søgaard Andersen.

Dispensation umulig Men der er ikke noget at gøre, når en kandidat kommer for sent med kandidatlisten.

Det siger formand for valgbestyrelsen i Sorø Kommune, borgmester Gert Jørgensen (K), der ikke kan kommentere på den konkrete sag, men mere generelt kan udtale sig om reglerne for indlevering og tidsfrister:

- Der er bare nogle ting, der ligger fast. Og den tidsfrist er præcis. Det står også i den vejledning, der bliver sendt med. Så vi kan i valgbestyrelsen ikke se nogen mulighed for dispensation, siger Gert Jørgensen.

I vejledningen står følgende:

"Der er ikke hjemmel til at dispensere fra disse frister, uanset hvor undskyldelig en overskridelse af fristen måtte være. Fristen udløber på det præcise klokkeslæt, der er angivet i loven. Hvis en del af kandidatlisten er indkommet inden fristens udløb og en anden del efter, kan valgbestyrelsen alene tage stilling til, om den del af kandidatlisten, der er indgivet rettidigt, er gyldig og eventuelt skal afhjælpes. Både for tidlige og for sene indleveringer af kandidatlister fører til afvisning."