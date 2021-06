Japansk Pileurt vokser vildt mindst 50 steder i kommunen. Her har den forvildet sig ind på Vedde-stien.Foto: Martin Pedersen

Ny plante-fjende skal bekæmpes med gift

Sorø - 08. juni 2021 kl. 06:07 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er ikke altid, at det lykkes forvaltning og politikere at koble en politisk beslutningssag til et af FN's Verdensmål - selv om det er målsætningen.

Men nogle gange vejer økonomi tungere end miljøhensyn, og det gælder for eksempel et nyt problem, som Sorø Kommune står overfor - og som stort set alle andre af landets kommuner kæmper med i denne tid.

Nemlig den meget kraftfulde og meget uønskede plante Japansk Pileurt. Indtil videre menes den at have slået rødder mindst 50 forskellige steder i kommunen, og borgerne opfordres til at tippe kommunen, når de får øje på den.

Hårdfør modstander For pileurten kan med sine stærke stængler mase sig op igennem asfalt, og den har en tilbøjelighed til at vokse med stor hast - både i vejret og til siderne.

Den japanske pileurt er altså en endnu mere hårdfør modstander end Kæmpe-Bjørneklo - og vanskeligere at komme til livs.

Det kan gøres manuelt, men det koster mange arbejdstimer og dermed mange penge. Vurderingen fra kommunale embedsmænd er, at det vil koste omkring 700.000 kr. at rydde et 100 kvm. stort område for Japansk Pileurt.

Japansk Pileurt Japansk Pileurt stammer fra det fjerne østen.

Den blev indført som prydplante til haver og parker for mere end 100 år siden.

Den blev første gang fundet forvildet i naturen i 1844.

Den kan blive en-tre meter høj og skygger for omgivende planter.

Den har et kraftigt og hurtigtvoksende rodnet. Den kan vokse 7-15 meter til siden på et år.

Stænglerne er bambus-agtige og stærke. De bryder nemt gennem asfalt.

Kilde: Miljøstyrelsen og Haveselskabet Vælger man i stedet at bruge Round Up eller lignende ukrudtsmiddel, kan udryddelsen på et areal af samme størrelse ske for et sted mellem 11.000 og 21.000 kr.

Et enigt teknik- og miljøudvalg - repræsenteret af partierne Venstre, Konservative og Frigængerne - har besluttet sig for at gå efter kemikalie-løsningen, når der i budgetforhandlingerne skal findes penge til bekæmpelsen af den uønskede plante.

- Det er jo ikke forbudt Selv om kommunen ellers både er en FN Verdensmål-kommune og også er med i Miljøministeriets konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, når det gælder plantevækst.

- Nu vil jeg i al stilfærdighed sige, at det stadig er en gængs måde at bekæmpe uønskede planter med kemikalier. Det er ikke forbudt at bruge Round Up. Så må S-regeringen jo forbyde det. Vi går jo heller ikke hovedløst ud og sprøjter løs, men denne her plante er ødelæggende for asfalt og bygninger. Og jeg skal også skaffe økonomien til at bekæmpe den, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

Hvor mange penge, der kan findes til bekæmpelsen af Japansk Pileurt, vil vise sig efter sommerferien, når politikerne går i gang med at kigge på kommende års budget.