Ny plan: Alligevel ingen lyntest til pædagoger

Den første kviktest-uge for pædagogisk personale i Sorø Kommune er foreløbig også den sidste. Plejepersonalet skal i de kommende uger have førsteprioritet til lyntest. Der er dog - muligvis - en åbning i forhold til at tilgodese pædagogerne.

Det gælder om at være omstillingsparat som børne- og familiechef i Sorø Kommune. Da Henrik Madsen gik i seng torsdag aften troede han, at han også i kommende uge havde mulighed for at tilbyde det pædagogiske personale i daginstitutioner og skoler en lyntest på jobbet. Da han vågnede fredag morgen, var der på nationalt plan truffet en beslutning om, at al lyntest-kapacitet i den kommende tid skal tildeles personalet på plejecentrene og i hjemmeplejen.