Filadelfia får personalemæssig hjælp fra Sclerosehospitalet i Haslev til den nye opgave med at pleje patienter for Region Sjælland. Foto: Bjørn Armbjørn

Ny opgave: Filadelfia får hjælp fra Haslev

Plejepersonale fra Sclerosehospitalet i Haslev indgår nu i vagtplanen på Epilepsihospitalet, Filadelfia i Dianalund. Det sker efter Filadelfia i sidste uge indgik en aftale med Region Sjælland om at tage imod patienter fra regionens sygehuse. Det udløser et behov for mere personale, så sygeplejerske og sosu-assistenter fra Sclerosehospitalet trækker i uniformerne og gør klar til at tage til Filadelfia og hjælpe med at pleje patienterne.