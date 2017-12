Ny netbutik med børnetøj

- Vi har børnetøj i alle størrelser - men ikke alt i alle størrelser. Det er dog vigtigt at pointere, at vi sælger kvalitetstøj og mærkevarer såsom Name It, Fixoni, Queenz, Levi's og D-Xel. Ofte ligger en forretning inde med et restlager af sæsonvarer, som ikke vil være aktuelt for kunderne et år efter, og det er blandt andet dette tøj, jeg opkøber, siger Jane Jørgensen.