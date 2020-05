Sorø Kommunes politikere vil gerne etablere et nyt pasningstilbud, hvor natur og skov er i centrum, ligesom her i Naturbørnehuset i Munke Bjergby. Foto: Thomas Olsen

Ny naturbørnehave kan stå klar om få år - forarbejdet er i gang

Sorø - 05. maj 2020

I fremtiden får småbørnsforældre i Sorø-området måske endnu et pasningstilbud med fokus på natur og skov.

Der eksisterer allerede en privat skovbørnehave på Frederiksberg og et kommunalt naturbørnehus i Munke Bjergby. Men nu er Sorø Kommune i fuld gang med at undersøge, hvordan man kan etablere et nyt dagtilbud i naturen.

Når en skitse er på plads, er det op til de folkevalgte politikere at beslutte, om projektet skal realiseres.

Indtil videre har tre af Sorø Kommunes medarbejdere besøgt Sønderborg Kommune for at hente inspiration.

Sønderborg har en årelang tradition for at arbejde med dagtilbud i naturen og har blandt andet en matrikelløs naturbørnehave, der holder til i tre specialbyggede og flytbare skurvogne. Derudover er Sønderborg Kommune i gang med at etablere et naturcenter, hvor der bliver tilknyttet en naturbørnehave.

Medarbejdere fra kommunens børne- og familieafdeling har allerede besøgt to steder i naturen, hvor der kan etableres et dagtilbud.

Det drejer sig om områderne ved Kongskilde Naturcenter og ved Sandlyng Børnehus, men flere steder kan komme i spil senere i processen.

»Kongskilde Naturcenter har gode forhold for en naturbørnehave. Der er en spændende natur med mange muligheder for udeliv og samtidig toiletforhold og mulighed for etablering af frokostrum. Skov og Naturstyrelsen ejer en mindre bygning, som muligvis kan erhverves, og som kan istandsættes til indendørs aktiviteter. I området ved Sandlyng Børnehus og Supercenter og Stenlille skole kan der etableres shelters og toiletadgang og evt. opstilles en tipi,« lyder beskrivelsen fra Sorø Kommune.

På det kommende møde i børne- og undervisningsudvalget håber embedsmændene at få politikernes opbakning til en arbejdsplan, der strækker sig frem til april 2021.

I oktober i år skal der være et kickoffmøde med deltagere fra Sønderborg Kommune.

I november skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at lave et forslag til, hvordan det nye dagtilbud kunne se ud.

Og i april 2021 skal politikerne i børne- og undervisningsudvalget tage stilling til forslaget fra arbejdsgruppen.

Hvis udvalgets politikere kan lide forslaget, skal det indgå i forhandlingerne om 2022-budgettet.

Idéen om at skabe et nyt dagtilbud i naturen opstod i juni 2019, da der skulle lægges en plan for, hvordan man kunne få plads til flere børn i institutionerne.

Her blev idéen om en såkaldt skovmus lagt på bordet.

Siden har politikerne slået fast, at børnepasning i naturen er en god idé, men at det ikke skal være løsningen på pladsproblemer i børnehusene.

I stedet skal det ses som et supplement til de nuværende dagtilbud, mener politikerne.