Ny mulighed for lokal kviktest

Regionen har nu åbnet i alt 45 nye kviktest-steder, og et af dem er placeret i Sorø Kommune.

Kviktesten er den nye slags, hvor vatpinden ikke føres så langt op i næseboret som tidligere. Og man får svar på testen i løbet af et kvarters tid.

Hvis man er mere til PCR-testen, er der stadig mulighed for at få en sådan foretaget i Sorø Hallen. Her foregår det alle hverdage kl. 10.00 - 15.00 - dog er der åbent helt til kl. 19 på tirsdage og torsdage.