Nicolai Sandager er spidskandidat og folketingskandidat for LA. Det kræver også et »kandidatfoto« af politikeren, der i øvrigt vil forsøge at invitere sig selv til kaffemøder med lokalrådene i de områder, han ikke kender så meget til. Foto: Evan Hemmingsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny mand i spidsen for Liberal Alliance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny mand i spidsen for Liberal Alliance

44-årige Nicolai Sandager er også blevet folketingskandidat i Sjællands Storkreds for sit parti.

Sorø - 19. juni 2021 kl. 16:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Nicolai Sandager er ny mand i spidsen for Liberal Alliance i Sorø. Nicolai er ansat i en stor amerikansk softwarevirksomhed, hvor han tager sig af teknisk salg. Han bor på 12. år i Broby med sin kone, Line, og sønnen Joachim på 9 år.

Den politiske ambition har længe ligget og ulmet, og nu skal den så for alvor stå sin prøve. Ved kommunalvalget i 2017 var han nummer tre på LAs liste og scorede 22 personlige stemmer - denne gang står han øverst. Men det er dog ikke umiddelbart for at løbe med borgmesterposten.

- Vi er realistiske om vores egen position, så vores borgmesterkandidat er Gert Jørgensen, siger Nicolai Sandager.

- Gert har overordnet set gjort et fint stykke arbejde. Det ser vi ingen grund til at ændre på. Den bedste form for rigtig borgerlighed opnår vi i øvrigt, når liberalismen og konservatismen mødes. Og Sorø trænger til et skud liberalisme.

Ud med symbolpolitik Men ellers er der bestemt ting, der kunne trænge til en »kærlig hånd«, mener Nicolai Sandager.

- Vi skal til at tale om realpolitik, og så må symbolpolitikken træde i baggrunden, siger han, og giver som et af de grelle eksempler den »indholdsløse sag« om at omdøbe »byrådet« til at det mindre mundrette »kommunalbestyrelse« - uden at det har noget som helst andet end en symbolsk betydning.

- Vi skal tilbage til det oprindelige. Vi skal tage udgangspunkt i, hvad det er, der en kommunes kerneopgave. Jeg har eksempelvis læst, at der er nogen, der mener, at kommunen skal tage initiativ til et madmarked på Torvet. Nej, det skal ikke kommunen ikke. Kommunen skal sikre, at private aktører kan føre deres idéer ud i livet uden at stå i vejen med unødigt bureaukrati. Jeg vil også gerne have liv på Torvet, men hvis der skal skabes liv for eksempel i form af et madmarked er det noget, private kræfter må tage sig af. Det er ikke en kommunal kerneopgave.

Som indvalgt i kommunalbestyrelsen ser Nicolai Sandager sig gerne placeret i børn og undervisningsudvalget.

- Dagpasning og skoler er to områder, hvor vi godt kunne gøre det bedre, siger Nicolai Sandager, der blandt andet har en fortid som formand for forældrebestyrelsen i Krongården.

Verdensmål og klima FNs verdensmål er ikke et fokus-område for Nicolai Sandager.

- Verdensmålene er et kompromis mellem mange lande. Kina er med - derfor er der intet om menneskerettigheder, siger han og peger videre på, at der efter LAs opfattelse er meget symbolpolitik i både verdensmål og klimatiltag.

- Vi har ansat en verdensmålsambassadør i Sorø. Til hvilken nytte? De penge ville jeg hellere bruge på en lærer eller en pædagog mere, fortsætter han.

- Er verdensmålene en kommunal opgave? Er klimaet? Er det ikke lige gyldigt, hvad vi gør i Sorø, hvis de ikke også gør det i Slagelse, Ringsted og så videre - og hvor meget fylder Danmark på verdensplan i det spil? For mig ser det ud som om, at vi i kommunalpolitikken forsøger at løse et globalt problem. Det kommer ikke til at lykkes. I stedet skal vi som nævnt kigge på, hvad der er de kommunale kerneopgaver, og hvad vi kan gøre for at tjene borgerne bedst og bruge borgernes penge mest fornuftigt. Derudover har vi fokus på at begrænse bureaukratiet - og kan der så blive plads til en skattelettelse, er det rigtig godt, men vi er også fuldt ud klar over, at det ikke er i det kommunale arbejde, vi kan sænke topskatten.

Stiller med en håndfuld Nicolai Sandager fortæller, at Liberal Alliance forventer at stille med en håndfuld kandidater til valget i november.

- Vi har valgt at gå i valgforbund med Radikale Venstre og Kristendemokraterne, fortæller han.

- Det er ud fra rent matematiske hensyn. I valgforbund med de store partier, bliver vi »spist«. Nu er det vores opgave at arbejde for, at vi får flere stemmer end de to øvrige i valgforbundet - så får vi mandatet. Vi kunne sagtens drømme om mere, men ét mandat er den realistiske målsætning.