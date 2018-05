Ny leverandør af gadebelysning

Arkivfoto

Sorø - 31. maj 2018 kl. 13:51

Sorø Kommune skifter leverandør af gadebelysning. Sorø Kommune har gennemført et udbud, hvor den hidtidige leverandør SEAS-NVE ikke deltog. VERDO har vundet udbuddet. Sorø Kommune overtager samtidig ejerskabet af gadebelysningen fra SEAS-NVE. Allerede efter ca. 10 år ventes investeringen at være tjent hjem. Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Skiftet af leverandør og overtagelse af anlægget er yderligere blevet aktuelt, fordi SEAS-NVE siden kontraktindgåelsen i 1998 løbende har ønsket ændringer af kontraktgrundlaget. Disse ændringer har medført, at Sorø Kommunes revisionsselskab BDO har vurderet, at aftalen om udelys med selskabet nu er af en karakter, hvor kommunen sandsynligvis skulle deponere et beløb svarende til SEAS-NVE's vurdering af værdien af anlægget.

Beslutningen om at overtage gadebelysningen giver store driftsbesparelser, og Sorø Kommune skal ikke deponere et stort beløb. Beslutningen er derfor en gevinst for kommunen på længere sigt, men indebærer et pres på kommunens likviditet nu og her, da det koster Sorø Kommune 34,3 mio. kroner at overtage gadebelysningen.

I første omgang vil Sorø Kommune undersøge mulighederne for at få låneadgang via Økonomi- og Indenrigsministeriet. Lykkes det ikke, kan det imidlertid blive nødvendigt at udskyde planlagte investeringer eller finde besparelser andre steder i den kommunale forretning.

Borgmester Gert Jørgensen siger i pressemeddelelsen:

- Når Sorø Kommune har valgt at overtage ejerskabet af gadebelysningen fra SEAS-NVE, skyldes det langvarige uenigheder om forhold i kontrakten mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE og SEAS-NVE's forretningsmodel. Sorø Kommune har gennem en længere periode været i dialog med SEAS-NVE med det formål at finde en fælles, holdbar fremadrettet løsning. Det har imidlertid ikke været muligt, og Sorø Kommune har derfor opsagt aftalen med SEAS-NVE.

- Der er ingen tvivl for mig, om at byrådet har handlet økonomisk fornuftigt ved at købe anlægget til den pris, som vi mener, er den rigtige pris. Vi får desuden udryddet mange års usikkerhed om, hvad den juridiske aftale egentlig betyder. Nu har vi betalt, hvad Sorø Kommune mener, at anlægget er værd, og vi kan sætte VERDO i gang med at drifte vores udelys. SEAS-NVE mener, at værdien er højere, og den tvist indbringer vi for retten, siger Gert Jørgensen.

Af sagens bilag fremgår det, at SEAS-NVE mener, at værdien er 51 mio. kr.