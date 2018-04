Se billedserie 41-årige Katrine Hjorth Damkær (i midten) er ny centerleder på Røde Kors Hjemmet i Sorø. Her sidder hun sammen med social- og sundhedsassistent Helle Vibeke Hansen (til venstre) og beboer på hjemmet Henning Malmberg (til højre). Foto: Martin Pedersen

Ny leder vil skærpe Røde Kors Hjemmets profil

Sorø - 17. april 2018 Af Martin Pedersen

Røde Kors Hjemmet i Sorø har fået ny centerleder. 41-årige Katrine Hjorth Damkær overtog 1. april lederjobbet efter Britta Kvist, der er gået på efterløn. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Katrine Hjorth Damkær havde egentlig ikke overvejet at forlade sit job som souschef for to demensplejehjem i Odense.

- Jeg var ikke jobsøgende. Jeg var glad for mit job i Odense. Det var min verden. Men da jeg så annoncen herfra, tænkte jeg, at det måtte jeg søge. Det lød som et sted med nogle værdier, jeg kan forene mig med, og jeg blev fanget af det, fortæller Katrine Hjorth Damkær.

Hendes ambition med Røde Kors Hjemmet er at skærpe profilen og få institutionen på landkortet.

Det skal blandt andet ske ved i højere grad at udnytte, at plejehjemmet er en selvejende institution, der har mulighed for selv at bestemme på en række områder.

- Er der noget, vi vil gøre en lille smule bedre end andre plejehjem, så har vi muligheden for det. Det vil jeg gerne dyrke sammen med medarbejderne, siger Katrine Hjorth Damkær.

Hun vil især fokusere på at udvikle Røde Kors Hjemmets faglige aktiviteter til beboerne. Det kunne være musikterapi eller en øget integrering af fysiske aktiviteter i beboernes hverdag.

- Det skal vi have større fokus på, og vi skal brande os på det. Vi skal opnå et højere og højere niveau, for det er fremtiden, siger hun.

Derudover vil hun også arbejde for at få fastansat ergoterapeuter og fysioterapeuter på hjemmet og få en fast tilknyttet plejehjemslæge.

Den nye centerleder bor i Slagelse med sin mand og to hjemmeboende børn.

Hun er uddannet sygeplejerske og har stor erfaring fra psykiatrien. Hun har altid været interesseret i ledelse.

På den selvejende institution i Sorø er Katrine Hjorth Damkær nu blevet leder for cirka 80 ansatte.

- Ledelse falder mig naturligt. Jeg vil gerne gå foran og vise vejen. At gå foran har for mig også noget at gøre med retfærdighed. At medarbejderne som gruppe har en oplevelse af retfærdighed. Arbejdsfællesskabet ligger mig meget på sinde. Vores borgere skal behandles ligeværdigt - sådan har jeg det også fuldstændigt med medarbejderne, siger Katrine Hjorth Damkær.

Hun bruger blandt andet sin viden fra psykiatrien i sin ledelse.

Både når det handler om mødet med borgeren og i forståelsen for, hvad der er vigtigt for den enkelte.

- Det er måske også vigtigt bare at sætte sig ned og holde i hånd. Selvfølgelig skal der også gøres rent. Men det er vigtigt, hvad borgeren har brug for. Og det tror jeg i høj grad, at jeg har med fra psykiatrien, siger Katrine Hjorth Damkær.

Den tidligere centerleder på Røde Kors Hjemmet havde jobbet i 35 år. Men sådan ender det ikke nødvendigvis for Katrine Hjorth Damkær.

- Jeg tænker ikke, at nu sidder jeg her, og her skal jeg gå på pension. Det kan godt være, at det sker. Men så skal det give mening for alle parter, siger hun.

Røde Kors Hjemmet omfatter 61 plejeboliger samt syv boliger til borgere, der har særligt behov for socialpædagogisk støtte.