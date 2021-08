Mette Ahm-Petersen havde en god mavefornemmelse ved sit første besøg i Alsted-Fjenneslev Børnehus, og den gode fornemmelse har hun, der er ny leder af stedet, stadig. Foto: Lene Berthelsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny leder vil have børnene tilbage i folden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny leder vil have børnene tilbage i folden

Sorø - 12. august 2021 kl. 19:00 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Mette Ahm-Petersen holder af udfordringer. Og hun har fået en ny én af slagsen.

Den 36-årige pædagog er netop ansat som ny leder af Alsted-Fjenneslev Børnehus, der de senere år har haft en del udskiftninger på den post.

Den integrerede daginstitution er den eneste, der er tilbage i den østlige del af Sorø Kommune, og Mette Ahm-Petersens målsætning er, at den skal blive ved med at være der.

Og hvis den målsætning skal holde på den lange bane, skal hun have nogle flere forældre til at vælge den til deres børn.

God plads i børnehaven I øjeblikket ser det bedst ud i vuggestue-delen. Her er 16 af de i alt 20 pladser fyldt op. Værre ser det ud i børnehaven, hvor kun 17 af de i alt 50 pladser er taget.

- Der er nogle udfordringer lokalt. Dels er det ikke i Fjenneslev, der bliver udbygget lige nu, og dels er der ikke voldsomt mange børnefamilier i den eksisterende bebyggelse. Muligvis er der også nogle forældre, der vælger en institution i Sorø, fordi deres børn alligevel skal gå i skole i den by, siger Mette Ahm-Petersen.

Hendes indtryk er, at mange slet ikke kender til Alsted-Fjenneslev Børnehus. Det skal der laves om på, og Mette Ahm-Petersen mener, at der er mange ting, der taler for stedet:

Børnehusets fordele - Det er en forholdsvis lille institution. Her er plads til forskellighed og nærhed og tid til det enkelte barn. Vi ligger i et dejligt område, og for pendlere mod København har vi også en god placering, synes jeg. Så vi skal profilere os, og det kan også blive på et tema, der er særligt for os.

Mette Ahm-Petersen har tidligere arbejdet i daginstitutioner i Ringsted, hvor hun også bor sammen med manden Eilif og deres børn på otte og tre år.

Hun har 14 års erfaring. Langt de fleste år som pædagog i Kastaniehaven og det seneste halve år som souschef i Klostermarken.

God mavefornemmelse Hun indrømmer blankt, at heller ikke hun havde hørt om Alsted-Fjenneslev Børnehus, men da tankerne om at slå ind på ledervejen havde meldt sig, og stillingen i Fjenneslev blev ledig, fik hun øje på den. Og efter det første besøg var hun slet ikke i tvivl:

- Jeg havde bare sådan en god mavefornemmelse og krydsede virkelig fingre for, at jeg ville få jobbet. Det fik jeg, og jeg er ikke blevet skuffet, siger Mette Ahm-Petersen med et stort smil.

At det ikke blev i hendes hjemkommune, at hun gik ledervejen, skyldes en anden stor interesse i hendes liv. Hun er socialdemokratisk medlem af Ringsted Byråd:

Adskilt fra politisk liv - Og det ville blive lige snævert nok, hvis jeg også fik en lederpost i en daginstitution i den kommune. Derudover er det jo en gevinst nu at få erfaringer med, hvordan en anden kommune griber tingene an. Og selv om Ringsted og Sorø ofte bliver sammenlignet er der bestemt forskelle. Den administrative topledelse er bygget forskelligt op, og i Sorø er der områdeledelse på daginstituionsområdet, siger Mette Ahm-Petersen.

Gerne større accept

At hun i sin tid besluttede sig for at blive pædagog var lidt tilfældigt. Hun var faktisk begyndt på jurastudiet, men gik død i det efter det første år.

- Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og pædagogfaget er så bredt og giver mange jobmuligheder. Jeg elsker mit fag, og jeg ville sådan ønske, at der var lidt større accept fra omverdenen også. Jeg hører tit ordene: »Pædagog? Nå, hmmm. Du kunne da blive så meget andet«. Vi udfører et vigtigt arbejde med stor faglighed.