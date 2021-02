Ny kulturaftale med børn og unge i fokus

- Jeg er stolt over, at vi i de seks kommuner har landet en meget ambitiøs kulturaftale med to indsatsområder, der begge har børn og unge som omdrejningspunkt. Vores politiske ambition, er at alle børn uanset baggrund skal have lige muligheder for at møde kultur og kunst af høj kvalitet.