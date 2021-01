Ny kirke-indgang er ved at være på plads

For kirkens gæster vil den ændring betyde, at man kommer lidt »skævt« ind i kirke. Til gengæld får man så »aha-oplevelsen« af det imponerende kirkerum, når man drejer ind til midtergangen, hvor toiletbygningen er i dag. Toiletbygningen med tilnavnet »sukkerknalden« fjernes, og der etableres nye toiletter med handicaptoilet i det tidligere indgangsparti. Her skal der også være depotrum samt et forberedelsesrum, der eksempelvis kan anvendes ved bryllupper og barnedåb.