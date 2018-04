41-årige Kristian Pugerup er Sorø Kommunes nye idrætskonsulent. Foto: Martin Pedersen

Ny idrætskonsulent vil være en brobygger

Sorø - 24. april 2018 kl. 15:24 Af Martin Pedersen

Kristian Pugerup er Sorø Kommunes nye idrætskonsulent. Han har en plan om at blive en sparringspartner for Sorø kommunes idrætsliv. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Der er nogle foreninger, der vækster. Men der er også nogle, der har det lidt sværere. Og de fleste foreninger har udviklingsplaner. Jeg skal understøtte den proces - både for de foreninger, hvor det går godt, og for dem, hvor det ikke går lige så godt, siger 41-årige Kristian Pugerup.

Han har en kandidatgrad i idræt fra Københavns Universitet og er blevet deltidsansat som Sorø Kommunes første og indtil videre eneste idrætskonsulent.

Kristian Pugerup kommer fra en stilling i DGI, hvor han arbejdede med at skabe foreningsudvikling inden for cykling. Det handlede om at lave partnerskaber og se nye muligheder.

- Det er noget af det, jeg skal arbejde med her i kommunen. Jeg er optaget af, at foreningerne kan bruge hinanden og finde nye muligheder. I DGI arbejdede vi blandt andet med nye målgrupper og mange forskellige koncepter. Den viden kan jeg bringe i spil her, siger han.

Beslutningen om at ansætte en idrætskonsulent faldt på plads i forbindelse med de politiske forhandlinger om det kommunale 2018-budget. Der var 64 ansøgere til stillingen. Fem personer blev inviteret til jobsamtale.

I øjeblikket bruger den nye idrætskonsulent størstedelen af sin arbejdstid på at møde kommunens idrætsliv og lære foreningerne at kende. Han tager blandt andet på besøg hos foreningerne og deltager i møder.

Hvad hans arbejdsopgaver helt konkret kommer til at være på længere sigt, er stadig lidt uvist.

- Lige nu er det åbent. Vi afdækker de forskellige muligheder, og så vil der forme sig nogle indsatsområder. Jeg har en ambition om at bringe kommunen og foreningerne tættere på hinanden og om at være en brobygger og en sparringspartner. Jeg håber, at jeg bliver en ressourceperson for foreningerne, siger han.

Kristian Pugerup kommer oprindeligt fra Viborg-egnen. I dag bor han dog i København med sin kæreste og deres to døtre på tre og seks år.

Han har selv prøvet kræfter med meget forskelligt idræt igennem hele sit liv, og han bruger stadig en stor del af sin fritid på det.

Da han begyndte at læse idræt på universitetet, kunne han straks mærke, at det var det rigtige for ham.

- Jeg har altid været en idrætsnørd. Jeg bliver draget af det. Selv hvis jeg ser et tilfældigt motionsløb, så synes jeg, det er spændende. Der er ikke kun et sundhedselement i det, men man kan også koble andre værdier på, for eksempel fællesskab. Idræt rummer andre dimensioner end det fysiske og rækker ud over den enkelte. Det er fascinerende, siger Kristian Pugerup.