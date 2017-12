Se billedserie Sofie Ullerup Torpegaard bor på Frederiksberg med sin familie. Hun flyttede hertil for godt fem år siden og fik hurtigt lyst til at engagere sig i sin nye kommune. Fra nytår får hun ekstra lejlighed til det som nyvalgt byrådsmedlem. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny i byråd: Hun vil gerne stå for ordentlighed

Sorø - 30. december 2017 kl. 11:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For knap fire år siden blev Sofie Torp Ullerup formand for den konsrvative vælgerforening i Sorø.

I den forbindelse sagde hun i et interview med Sjællandske og Dagbladet, at det snart var på tide, at de Konservative fik et kvindeligt byrådsmedlem.

Det har Konservative fået nu, og det er Sofie Ullerup Torpegaard selv, der kommer til at sætte sig til rette i byrådssalen sammen med sine seks mandlige - og noget ældre - partifæller.

Men det skræmmer ikke den 34-årige nyvalgte kvinde.

- Jeg kender dem jo godt fra de år, jeg var formand for partiforeningen. Så jeg er ikke bange for at sige min mening. Når jeg har stiletter på, er jeg også nærmest højere end dem, siger Sofie Ullerup Torpegaard med et stort smil til Dagbladet og Sjællandske.

Hun stillede også op ved valget for fire år siden, men dengang rakte de 70 personlige stemmer ikke. Denne gang fik hun 84 personlige stemmer, og selv om hun var placeret allernederst på listen, var det tilstrækkeligt til sprænge listen og komme ind i byrådet.

At hun blev placeret nederst på listen, skyldtes at hun ikke var helt klar ved opstillingsmødet. Lige omkring det tidspunkt skulle hun føde sin nu syv måneder gamle søn Hjalmar:

- Og jeg kunne jo ikke på forhånd sige, om overskudet ville være der. Så derfor så jeg lige tiden an og kom på listen efterfølgende.

Hjalmar er Sofie Ullerup Torpegaards tredje barn. I forvejen har hun og manden, Anders, otte-årige Josefine og fem-årige Johannes, der begge går på Frederiksberg Skole. Det at blive mor skærpede Sofie Ullerup Torpegaards interesse for politik og lysten til selv at være med til at præge kommunen.

- Det kommer nok som noget helt naturligt. At man gerne vil være med til at sikre en god kommune for sine børn at vokse op i. For jeg er ellers ikke sådan én, der har været aktiv siden ungdommen i elevråd eller lignende.

Hun kommer ellers fra en baggrund, der kunne pege i en anden retning. Opvokset som hun er i et hippie-kollektiv på Langeland med en mor, der var formand de lokale Venstresocialister.

Hendes eget politiske ståsted skal ikke ses som et forældreoprør, understreger hun. Det var blot et spørgsmål om at finde frem til det parti, der delte de holdninger, hun selv sætter højt:

- Jeg har en grundliggende tro på, at mennesker kan tage ansvar for eget liv, men også at vi skal hjælpe dér, hvor det giver mening.

Hun har fået plads i børne- og undervisningsudvalget. Efter eget ønske:

- Men jeg ville da gerne have haft en plads i alle udvalgene, for det hele hænger jo sammen.

Hun håber, at hun i udvalget kan være med til fortsat at løfte skolerne, sikre tidlig indgriben hos de børn, hvor det er nødvendigt, sørge for gode overgange mellem daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser og dæmme op for det store fravalg af folkeskole til fordel for privatskole:

- Som udgangspunkt er jeg for, at forældrene har det frie valg mellem folkeskole og privatskole, men det er vores opgave at gøre folkeskolen så attraktiv som muligt. Nogle steder kan det jo lade sig gøre. I Frederiksberg Skoledistrikt er der f.eks. ikke ret mange, der fravælger den lokale kommuneskole.

Generelt går hun dog ikke til det kommende byrådsarbejde med specifikke eller detaljerede mærkesager, der skal slås for.

- Nej, jeg har ikke låst mig fast på forhånd. Jeg glæder mig til læringsprocessen, til at komme ind i maskinrummet, og jeg vil gøre mig umage med at være velinformeret, objektiv og medvirkende til, at kommunen behandler folk ordentligt. Ordentlighed er i det hele taget vigtig for mig.