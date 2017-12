Se billedserie Martin Belli Jørgensen bor i dag på en stor ejendom i Slaglille. Han har hele sit liv boet i Sorø Kommune og glæder sig til fra nytår at skulle være med til at sætte sit præg på den via arbejdet i Sorø Byråd. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny i byråd: Han glæder sig som et lille barn

Sorø - 09. december 2017 kl. 12:21 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange går i disse dage rundt og glæder sig til juleaften.

Det gør Martin Belli Jørgensen også, men lige så meget glæder han sig til, at det bliver 1. januar, og en ny byrådsperiode går i gang.

- Det kan næsten ikke gå for hurtigt. Når man er valgt ind, vil man jo gerne i gang. Jeg glæder mig til at blive pumpet med oplysninger. Jeg er et arbejdsmenneske. Så ja, jeg har det lige nu som et lille barn, der glæder sig til juleaften, siger Martin Belli Jørgensen til Dagbladet og Sjællandske.

Han stillede op til byrådsvalget for første gang, blev placeret på en 10. plads på de Konservatives liste, men sprængte listen og blev valgt ind som en af syv konservative.

Han, der er 40 år, har i mange år vidst, at han befandt sig i det blå område politiske, og de seneste fem år har han været erklæret konservativ. En overbevisning, der ikke er blevet mindre i de fire år, der nu er gået med konservativ borgmester i Sorø Kommune.

- Det går jo godt i Sorø Kommune. Og vi skal blive ved med at sørge for at få penge i kassen, så vi har råd til velfærden, siger han.

Som talt ud af borgmester Gert Jørgensens mund, og Martin Belli Jørgensen lægger da heller ikke skjul på, at Gert Jørgensen har været som en mentor for ham:

- Det var også ham, der spurgte mig, om jeg ikke ville stille op. Han blev ved med at opfordre mig. Mit hjerte sagde ja, men mit hoved skulle lige have noget tid til at tænke over, om det nu også var det rigtige.

Men overtalt blev han, og de seneste mange måneder har han fordybet sig i dagsordener, overværet byrådsmøder og i det hele taget gjort en indsats for at finde ud af, hvad det er, han går ind til.

Den nyvalgte politiker har fået plads i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, og det passer ham glimrende:

- Det er et område, der interesser mig meget. Det er så vigtigt at få folk i beskæftigelse. Man skal have noget at lave.

Selv har han også rigeligt at lave. Han er ansat hos entreprenør Jes Pedersen, Broby, og derudover driver han sin egen virksomhed Grillmesteren. Og har hidtil været vant til at arbejde mindst 60 timer om ugen.

- Men nu bliver jeg nødt til at drosle lidt ned, så der også bliver plads til politikken. Så jeg må nok have ansat nogle folk til Grillmesteren siger Martin Belli Jørgensen.

Han er født og opvokset på Frederiksberg i Sorø, og har boet i kommunen hele sit liv. Han er uddannet slagter - hos Henrik Slagter i Dianalund.

Den første lange del af sit voksenliv boede han og familien, der tæller hustruen Maria og børnene Nicoline, 14, og Noah 9, også på Frederiksberg.

For 10 år siden flyttede familien til et nybygget hus på Dagmarsvej i Fjenneslev, men ikke længe efter var der behov for mere plads på grund af Grillmesteren, og i dag bor han og familien i en stor nybygget ejendom i Slaglille. I et stuehus, der er navngivet Belli - og ja, der er forbindelse til den kendte Peter Belli, da Martins hustru Maria er af den slægt.

Når Martin Belli Jørgensen ikke arbejder, hygger han sig med familien eller med lidt old-boys fodbold i Team AS i Bjernede - eller som det seneste nye - med at spille golf i Sorø Golfklub.

- Det er et år siden, at jeg begyndte med golf, og det er jeg virkelig blevet bidt af. Det giver sådan en ro og afklaring at gå rundt på banen. Jeg prøver at få spillet en gang om ugen, men det lykkes ikke altid.

Og efter nytår bliver der endnu mindre tid.